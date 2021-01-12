Dopper: hoe komt deze fles aan zijn bijzondere naam?

Merijn Everaarts werd in 2009, tijdens een strandwandeling geconfronteerd met de grote hoeveelheden plastic in de zee. Hij besloot direct actie te ondernemen; er moest en zou een oplossing worden bedacht voor deze vervuiling. Na meerdere initiatieven, kwam de focus op een duurzame, herbruikbare fles te liggen. Tijdens een grootschalige ontwerpwedstrijd werd al snel duidelijk dat de dop van de fles om meerdere redenen een essentiële rol ging vervullen. De naam Dopper ontstond, maar: hoe dan?