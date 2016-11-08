Eigenaar Paviljoen Lutterzand is beste biertapper van Oost-Nederland

John Meijerink van paviljoen Lutterzand in De Lutte is de beste biertapper van Oost-Nederland. De Twentse ondernemer heeft zich daarmee geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Biertappen, zo meldt de Twentsche Courant Tubantia.

Meijerink neemt het in het Nederlands Kampioenschap op tegen Diana Bakker van Het Koetshuis in Nijkerk en Bianca Stroeve van café De Steen in Willemsoord.

Perfecte biertje

De eigenaar van Paviljoen Lutterzand in De Lutte nam het tijdens de horecabeurs in Hardenberg op tegen de beste biertappers uit Oost-Nederland. Zo'n beetje iedereen weet dat een mooi tapbiertje twee vingers schuim telt. In de wereld van de toptappers gaat het om nog veel meer dan dat: de beste biertappers brengen een beetje show, het totale plaatje moet top zijn, precies zoals de klant het in de zaak ook wil.

