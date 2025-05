ErinThuis Hengelo: eerste hulp bij omwonen voor senioren

Verhuizen naar een verpleeghuis of zorgwoning is vaak een plotselinge, gedwongen keuze, omdat thuis wonen geen optie meer is. In korte tijd moet dan veel geregeld worden. ErinThuis helpt met 'omwonen'.

Ludan Schmid is initiatiefnemer van ErinThuis en houdt kantoor aan de Hazenweg in Hengelo. Hij werkte als woningmarktconsultant en makelaar bij Ten Hag. ,,Ik begeleidde vaak senioren die door gezondheidsklachten niet meer terug konden naar hun eigen woning. Of ouderen die zich alvast wilden voorbereiden op een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis of zorgappartement. Een ingrijpende stap met veel consequenties. Waar moet je beginnen? Ik werd ingeschakeld om de woning te verkopen, maar merkte dat er veel meer vragen waren. Over het aflossen van de hypotheek, het vinden van geschikte woonruimte, de kosten voor het leveren van zorg, de belastingafdracht over de overwaarde van de woning en het nalatenschap aan erfgenamen. Dat leek me een gat in de markt.''

Landelijk netwerk

ErinThuis ontzorgt senioren door gratis en vrijblijvend verbindingen te leggen tussen de klant en dienstverleners: makelaars, notarissen, accountants en belastingadviseurs. ,,Zie ons als een tussenpersoon op het gebied van woon-, zorg- en financiële vraagstukken. De service kan desgewenst worden uitgebreid met een verhuizer, woninginrichter, klusjesman, tuinman of zorgverlener. Dankzij ons landelijk dekkende netwerk van betrouwbare samenwerkingspartners, leggen we overal de juiste verbindingen.''ErinThuis is geen charitatieve instelling. Er moet immers brood op de plank komen. ,,Ons verdienmodel is gebaseerd op vergoedingen die wij krijgen van de dienstverleners in ons netwerk. Allemaal liefst landelijk opererende instanties met gunstige, marktconforme tarieven. Daar zien wij op toe.''

Meedenken

De naam ErinThuis drukt volgens Ludan Schmid precies uit wat de essentie van het bedrijf is. ,,Onze kracht is het op een slimme manier verbinden van netwerken.''Ludan Schmid en zijn broer Adrik zijn ErinThuis gestart vanuit een maatschappelijke overtuiging.,,We vinden dat deze groep senioren deskundige hulp verdient voor een eerlijke prijs. Als mensen door ouderdom, ziekte of het overlijden van een naaste een lastige periode tegemoet gaan, zijn ze op hun kwetsbaarst. Wij denken mee, ontzorgen en leveren maatwerk zonder bindende contracten of extra kosten.''

