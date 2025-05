Dat Martijn Verspeek niet van adverteren via Google houdt, weten we inmiddels. Op alle andere ordinaire marketingtrucjes heeft hij het eigenlijk ook niet zo, en dus zet hij zijn geld in op een paar springkussens. Want, zo zegt hij, het levert blije kinderen en ontspannen ouders op, die tijdens feestjes ook nog eens heel enthousiast over ons bedrijf vertellen.

Martijn Verspeek adverteert niet, maar steekt 40.000 euro in springkussens: ‘Betere marketing is niet mogelijk’

Lees verder onder de advertentie

Martijn Verspeek is de eigenaar van Installatiebedrijf Verspeek uit het Brabantse Valkenswaard. Met een opvallende kijk op zaken maakt hij er een sport van om zowel zijn fans (zo noemt hij zijn klanten) als zijn medewerkers gelukkig te maken. Puur ondernemen op basis van liefde en vertrouwen, noemt hij het.

Eigenlijk verzorgen onze fans de marketing van Verspeek. Kijk, er zijn een paar plekken waar mensen het over je bedrijf kunnen hebben en een verjaardag is daar één van. Je staat er waarschijnlijk nooit bij stil, maar vaak worden er dan vooral negatieve verhalen gedeeld. Over dingen waar mensen zich aan ergeren of dingen die fout zijn gegaan.

Dat zijn verhalen over een slordige stukadoor of een timmerman die niet is komen opdagen. Je begrijpt dat ik juist wil dat onze fans enthousiast over Verspeek praten. Toen ik zelf eens op een verjaardag stond, kwam ik op een idee. Eentje die vooral ontstond omdat ik een hekel heb aan adverteren via Google.

Lees verder onder de advertentie

Springkussen van Verspeek

je kent het wel: sta je net lekker aan een biertje met vrienden, komen die kinderen weer met ‘papa help, Jantje pest me!’ of ‘papa, moet je eens kijken wat ik kan’. Je bent continu met die kids bezig. Tenzij er een springkussen in de tuin staat. Geloof me, dan zijn ze uren zoet en heb je letterlijk geen kind aan ze. Dat geeft ons mooi de tijd om over het bedrijf te praten. En om er zeker van te zijn dat dit ook echt gebeurt, dacht ik ‘hoe vet zou het zijn om een springkussen van Verspeek te hebben?’ In de vorm van een duurzaam huisje.

Eentje met de juiste kleuren en teksten, glijbaantje én zonnepaneeltjes op het dak. Het moet dan wel heel gek lopen als je drie tot vier uur op een feestje staat, zonder dat iemand over dat springkussen begint. Ik besloot er eentje te laten maken. Zo veilig als maar kon. En ik bestelde gelijk ook statafels. Want ja, handig. Met daarop leuke feitjes over ons bedrijf.

Lees ook: Waarom Martijn om één ster op Google vraagt: ‘Die zijn honderd procent eerlijk’

Lees verder onder de advertentie

Gratis springkussen voor de fans

Kosten voor verhuur? Doen we niet aan. Omdat de huurders fan zijn van Verspeek, weten wij zeker dat zij onze marketing in de vorm van mond-tot-mondreclame voor hun rekening nemen. Omdat verhuur van springkussens niet onze corebusiness is, maken we het onszelf, maar ook de fans zo makkelijk mogelijk. We geven alle spullen in een gesloten aanhanger mee, zodat ze het hier makkelijk kunnen oppikken. Sleuteltje hangt in ons magazijn; zien ze gelijk ons retestrakke bedrijf van binnen zodra ze ‘m ophalen.

Ik lieg niet als ik je zeg dat we onze springkussens (het zijn er inmiddels drie) tot half 2026 al hebben verhuurd. Ga even na hè: op al die verjaardagen, feestjes, voetbalkampen en Koningsdagen staat dat luchtkasteel, de statafels en die aanhanger dagenlang aandacht te trekken. Dat is toch goud? En dan plaatsen mensen op het feestje waarschijnlijk ook nog wel een paar foto’s van dat springkussen op social media. Betere marketing is gewoon niet mogelijk.

40.000 euro voor springkussens

Oké, het was een flinke investering. Daar zal ik niet omheen draaien. Bij elkaar kostten de springkussen, statafels, aanhangers, opdrukken, instructiefilmpjes en aanpassingen op de site zeker 40.000 euro. Maar ik behandel alle aanvragen zelf. En als ik dan lees dat fans onze kussens overal zien en dit zelf ook willen, is dat het dubbel en dwars waard. Vooral omdat ze zich nu ook al aanmelden voor onderhoud om gebruik te kunnen maken van het springkussen.

Lees verder onder de advertentie

Ik ben weleens in de verleiding gekomen om nog meer van die springkussens te kopen omdat ik niet aan alle aanvragen kan voldoen. Maar toen dacht ik weer aan de zeven beïnvloedingsprincipes van psycholoog Robert Cialdini, waar ik in mijn vorige blog over vertelde. Eén van die principes is schaarste creëren en dat moet ik natuurlijk ook met die kussens doen. Je ziet het, dus je wilt het. En omdat je het dan misschien niet meteen kunt krijgen, doe je er alles aan om het de volgende keer wél te krijgen.

Mensen denken weleens dat het uitlenen van die springkussens veel werk is. Dat klopt, maar ik vind het oprecht leuk. Het enthousiasme spat er namelijk vanaf bij die aanvragen. En het levert blije kinderen en ontspannen ouders op die tijdens feestjes ook nog eens enthousiast over Verspeek vertellen. Niets is krachtiger dan dat iemand belangeloos over jouw bedrijf vertelt.

Lees ook: Martijn Verspeek vertelt sollicitant niets over salaris: ‘Zo vind ik mensen met passie’