Oplichters bouwen site Bax Music tijdens doorstart na en strooien met nepkortingen: ‘Trap er niet in’

Gert-Jan van Meggelen werd opgelicht door mensen die misbruik maken van het faillissement van muziekgigant Bax Music in Goes. Achteraf gezien kan hij zichzelf wel voor z’n kop slaan. „Ik ben gewoon onnozel geweest.” Nu wil hij anderen waarschuwen.

Op Facebook stuitte Van Meggelen op een advertentie die was opgemaakt in de huisstijl van het echte Bax Music. ‘80 procent korting’ stond erin. De advertentie leidde naar een website die er best professioneel uitziet en waar muziekinstrumenten en gerelateerde zaken tegen zeer hoge kortingen worden aangeboden onder de noemer ‘faillissementsafwikkeling.’ Niet per se ongeloofwaardig, want het echte Bax Music ging onlangs failliet.

Van Meggelen is zijn geld kwijt

Van Meggelen kocht een paar geluidsboxen en tikte 143 euro af. Dat geld is hij kwijt, de boxen zal hij nooit krijgen. Hij is opgelicht. „Het was natuurlijk ook te mooi om waar te zijn’’, zegt Van Meggelen in het AD, die achteraf vindt dat hij alerter had moeten zijn „Zulke kortingen geven ze nooit, ook niet na een faillissement. Ik wilde voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, dat was onnozel. Gelukkig gaat het in mijn geval om een relatief klein bedrag. Ik wil anderen waarschuwen, zodat ze er niet intrappen en misschien voor meer geld worden opgelicht.’’

Van Meggelen heeft op Facebook een bericht geplaatst waarin hij anderen waarschuwt voor de oplichtingspraktijken. „Het is triest dat mensen dit doen, maar ja, dat is de huidige maatschappij’’, stelt hij teleurgesteld vast. Hij vindt dat het echte Bax Music mensen op haar eigen kanalen zou moeten waarschuwen voor de oplichters.

Bax waarschuwt mensen nog niet over oplichters

„Dat doen we op dit moment nog niet’’, beaamt Jochanan Bax. „We zijn natuurlijk nog bezig met de doorstart van het bedrijf en hebben nog geen toegang tot al die kanalen.’’ Volgens Bax zijn advocaten momenteel bezig om te bekijken wat ze kunnen doen tegen de oplichtingspraktijken onder de naam van Bax Music. „Een paar jaar geleden hebben we er ook al een keer mee te maken gehad. Het is hardnekkig. Soms lukt het om er iets tegen te doen, maar met een nieuw account proberen ze het dan gewoon weer opnieuw.’’

We zijn natuurlijk nog bezig met de doorstart van het bedrijf en hebben nog geen toegang tot al die kanalen

Bax Music werd in maart failliet verklaard. Onlangs werd bekend dat mede-oprichter en oud-directeur Jochanan Bax samen met ondernemer Stijn Bakkeren de zaak weer overneemt.

