Export Award voor Yalp uit Goor

Yalp sport- en speeltoestellen uit Goor is winnaar van de World Trade Center Export Award Oost. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Twentse onderneming die een voortrekkersrol vervult op het gebied van zaken doen over de grens. Dat meldt de Tubantia vrijdag.

De genomineerde bedrijven Esschert Design (Enschede), Xsens Technologies (Enschede) en Yalp (Goor) presenteerden zich donderdagavond op de bijeenkomst in Metropool in Hengelo.

Esschert Design ontwerpt en ontwikkelt producten voor onder andere detailhandel die gespecialiseerd is in tuinieren. Ze worden verkocht in 65 landen. Xsens Technologies scoort op vele fronten met bewegingssensoren. Ze worden onder andere toegepast voor bewegingsanalyses van topsporters en in de game- en filmindustrie. Yalp is leverancier van sport- en speeltoestellen over de hele wereld.