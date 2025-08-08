Restaurant Ter:Govw in Gouda zet zichzelf na nog geen jaar op de kaart met een plek in de Michelingids. Voor eigenaren Jaap Noorlag (24) en Joe Liem (29) kwam het nieuws als een complete verrassing. „Als je ons een jaar geleden had gezegd dat we in de Michelingids zouden staan, dan hadden we je denk ik gevraagd om even naar de dokter te gaan.’’

Nog geen jaar open en nu al in de Michelingids: ‘Het was al druk, maar nu is het overspoeld’

Het duo opende op 16 augustus vorig jaar zijn restaurant aan de Oosthaven. Nog geen twaalf maanden later krijgen de twee het heuglijke bericht van Michelin, schrijft het AD. „We zijn in een trein gestapt en er eigenlijk nooit meer uitgestapt. Het is gewoon vanaf het eerste moment heel druk geweest. We mogen daarover niet klagen, zeker niet ten opzichte van andere ondernemers die het een stuk lastiger hebben.”

Soms kunnen Jaap en Joe nauwelijks bevatten hoe snel het is gegaan. „Als je ons een jaar geleden had gezegd dat we in de prestigieuze Michelingids zouden staan, dan hadden we je denk ik gevraagd om even naar de dokter te gaan.”

Ervaring als troef

Dat een restaurant zo snel na de opening al wordt opgemerkt door Michelin, gebeurt wel vaker, zegt Hans Pfauth, die elke week een restaurant recenseert voor de rubriek De Gouden Pollepel van AD Groene Hart. „Maar vaak omdat de chef uit een ander gerenommeerd restaurant komt. Dat is ook hier het geval.”

Joe Liem kookte eerder bij restaurant De Burgemeester in Linschoten, dat een Michelinster heeft. „Dat helpt wel en kan ook een van de redenen zijn dat mensen van Michelin juist langskomen. Joe is het niet verleerd, want ze waren bij Michelin duidelijk enthousiast.”

‘Zelf geen actie ondernomen’

Waarom Michelin juist hun restaurant heeft geselecteerd, daarover kunnen de eigenaren alleen speculeren. „Geen idee eigenlijk, wellicht hebben ze ergens wat opgevangen. Wij hebben zelf geen actie ondernomen hiervoor.”

Op de vraag welke impact de Michelin-vermelding heeft, hebben de eigenaren wel direct een antwoord. „De naam Michelin zegt natuurlijk al veel en dat trekt mensen. We merken nu ook dat het echt stukken drukker is in de reserveringen. Het was al druk, maar nu worden we overspoeld. Ze mogen wat ons betreft nog een keer langskomen.”

In het Groene Hart staan slechts drie restaurants in de Michelingids, alle drie met één ster. Een vermelding in de gids betekent volgens Pfauth veel, maar is geen garantie voor een ster. „Er zijn restaurants die jaren na een vermelding nog geen Michelinster hebben. Het is dus een goed begin, maar het kan ook nog jaren duren voordat ze een ster krijgen.”

Gat in de markt

Het succes van Ter:Govw schrijven de twee eigenaren toe aan een gat in de Goudse markt, dat het restaurant vult. „Er zijn in Gouda gewoon weinig fine dining-restaurants. En als ze er zijn, zitten ze echt in het hoge prijzensegment”, analyseert Joe. „Dus dat verklaart eigenlijk het succes, denk ik. In het prijsgebied zijn we goedkoop, maar we doen wel aan fine dining met echt hoge kwaliteit.”

De jonge ondernemers weten dat het ook anders kan lopen in de horeca. „Het is eigenlijk meteen aangeslagen en we hebben nog geen echt grote tegenslag gehad, die andere ondernemers wel hebben. We weten dat de horeca het lastig heeft, wij weten dat dit ook niet vanzelfsprekend is.”

Michelingids is pas het begin

Over de toekomst van Ter:Govw zijn de twee ondernemers nuchter. „We hopen gewoon dat het bedrijf gezond en populair blijft in Gouda. We werken niet om lijstjes af te vinken. We kiezen nuchter een pad”, zegt Joe. „Deze erkenning is mooi, maar wij gaan niet zeggen dat we over een aantal maanden een Michelinster willen, al zou dat natuurlijk wel heel mooi zijn.”

Restaurantrecensent Pfauth is lovend over de prestatie. „Het is natuurlijk prachtig. Ik kijk ook altijd in de Michelingids en daar staan goede restaurants in. Deze jongens mogen enorm trots zijn op wat ze hebben neergezet.”

