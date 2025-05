Daan redt jaarlijks 75.000 schoenen van de afvalberg: ‘Voor het eerst ben ik positief over de toekomst’

Lees verder onder de advertentie

De gemiddelde Nederlander koopt zo’n vijf paar schoenen per jaar. Daarmee gaan er alleen al in Nederland meer dan 66 miljoen paar schoenen over de toonbank. Van die schoenen heeft 1 procent een mankement. Er zit bijvoorbeeld een kras op of er ontbreekt een onderdeel. Hoewel 1 procent weinig lijkt, komt dat toch neer op zo’n 660.000 paar schoenen. Die schoenen werden in eerste instantie over de hele wereld verscheept of al direct weggegooid. Ze eindigden in Bulgarije, Hongarije, Pakistan, Afghanistan of Ghana.

Klachtparen upcyclen

Daan Engelen groeide op met ondernemende ouders die ook in de schoenen zaten. Hij zag het als zijn missie om schoenen te redden. Zo zette hij in 2016 een bedrijfje op voor onparen: een paar schoenen van twee verschillende maten. In 2021 kwam Daan op het idee om schoenen met een mankement een tweede leven te geven. Met zijn bedrijf 95percent koopt hij de klachtparen op, repareert ze en verkoopt de schoenen daarna voor een acceptabele prijs. Per week zijn dat er ongeveer 1.500 paar schoenen. In een jaar 75.000. „Daarmee besparen we 1,5 miljoen kilo CO2. Dat is gelijk aan het planten van 58.800 bomen. Daarnaast verlengen we hiermee de levensduur van producten die anders afgeschreven zouden zijn.”

Per week verkopen we wel meer dan 1.000 paar schoenen Daan Engelen

Schoenenwinkels weten 95percent goed te vinden. Het bedrijf werkt onder andere samen met Omoda, Ziengs, Nelson, Nubikk en Timberland. „De grotere retailers hebben jaarlijks zo’n 4.050 volle pallets met schoenen voor ons. De helft van het personeel van 95percent bestaat uit schoenmakers. „75 procent van de schoenen weten de schoenmakers nog te repareren.”

Fysieke winkel 95percent zorgt voor geloofwaardigheid

De verkoop van de schoenen verloopt voornamelijk online via de webshop en marketplaces. In 2023 opende 95percent een fysieke winkel in Amersfoort. Niet geheel toevallig naast de locatie van voormalige schoenwinkel Engelen dat in 2020 failliet ging. De reden voor een fysieke winkel is niet per se meer verkoop, maar vooral ook geloofwaardigheid „Sinds wij die winkel geopend hebben, staat Amersfoort van alle steden standaard op nummer twee qua online verkoop. Terwijl Amersfoort de zestiende plek is qua inwonersaantal. De fysieke winkel is zodanig van toegevoegde waarde: het leidt tot meer online verkoop en geloofwaardigheid.”

Vanaf dag één groeien we Daan Engelen

Het lijkt een gouden formule. „De groei zit er echt heel goed in deze maand”, zegt een enthousiaste Daan. „Ten opzichte van vorig jaar april groeien we 55 procent in omzet. En vanaf dag één groeien we eigenlijk wel. Dat we in omzet groeien is niet gek, maar procentueel groeien we significant harder per maand dan vorig jaar. Ik vermoed dat we de groei door kunnen zetten en mogelijk wanneer we kleding gaan verkopen, gaat de groei nog harder.”

Dit jaar staat 2,3 miljoen omzet op de planning. Volgend jaar moet het bedrijf doorgroeien naar meer dan drie miljoen. „Boekhoudkundig maken we al jaren winst, maar omdat we noodzakelijkerwijs voorraad in moeten kopen, zit die winst vooral in voorraad. De echte winst is dit jaar in zicht, dus ik ben eigenlijk voor het eerst positief gestemd over de toekomst.”

Blijft 95percent wel groeien?

Hoe komt het dat Daan ondanks de constante groei nu pas positief is? „Mijn accountant is altijd positief geweest. Maar ik heb een gezonde angst, waardoor ik altijd scherp bovenop de bal blijf. We zijn ook niet zomaar een e-commercebedrijf. Ik vraag me vaak af: gaat het dit keer weer lukken? Is het zo dat als we meer voorraad inkopen, verwerken en online zetten daadwerkelijk evenredig veel meer verkopen? Dat zijn wel dingen waar ik mij constant mee bezighoud. En het kan nog steeds verkeerd gaan. Alle producten die we niet kunnen herstellen betalen we geld voor om deze op een duurzame manier te laten verwerken. Daardoor stijgen onze kosten soms evenredig mee met de groei. Of je uiteindelijk winst of verlies maakt, zit in kleine dingen. Een orderbedrag van 60 of 65 euro kan net dat verschil maken. Net als een retourpercentage van 32 of 37,5 procent.”

Ondernemen blijft niets meer en niets minder dan aan verschillende knoppen draaien. „Kosteloos retourneren is bijvoorbeeld iets waarmee we gaan experimenteren. Per 1 juni stoppen we met kosteloos retourneren. We zijn heel benieuwd wat dat gaat doen. Dat kunnen we tot september uitproberen en daarna moeten we zeker weten dat het zonder negatieve impact werkt. Dat zijn spannende ontwikkelingen.”

95percent breidt uit met kleding

Om het bedrijf door te laten groeien wil Daan 95percent uitbreiden met de verkoop van kleding. „Ook dat is een nieuwe ontwikkeling. Het is een totaal nieuwe markt met ontzettend veel potentieel. We zijn daar wel voorzichtig mee omdat we niet goed weten wat dat teweeg gaat brengen. Ik hoop dat het voor meer potentiële samenwerkingen met partijen die schoenen en kleding verkopen gaat zorgen en voor hogere orderwaardes.”

Ik ben eigenlijk altijd bezig met die groei, altijd bezig met de cijfers van morgen Daan Engelen

Wat doen die constante ontwikkelingen en onzekerheden met hem als persoon, nu hij positief naar de toekomst kijkt? „De ontwikkelingen houden mij heel erg bezig. Ik ben eigenlijk altijd bezig met die groei, altijd bezig met de cijfers van morgen.” Genieten van het bedrijf bestaat voor Daan niet echt. „Ik maak me soms onnodig druk. Uiteindelijk ben ik heel erg afhankelijk van de omstandigheden waarbinnen deze onderneming zich afspeelt. Die omstandigheden bepalen met name het succes. Als ik er goed over nadenk, weet ik dat al die gedachtes niet bijdragen aan de groei van het bedrijf. Maar aan de andere kant houdt het me wel scherp.”

Het product van de omstandigheden

Door zijn ondernemende ouders en de lessen die hij van hen leerde, betrekt hij het succes van 95percent niet graag op zichzelf. „Ik ben gewoon een product van de omstandigheden waarin ik opgegroeid ben. Met een vader die ondernemer in de schoenen is geweest en mijn moeder die ondernemend is en docent was bij Hogeschool Saxion. Daardoor hebben zij mij goed kunnen begeleiden in mijn ondernemerschap. Mijn invloed is in mijn optiek toch vrij beperkt. Dat ik dit bedrijf heb, is ook weer heel erg logisch tot stand gekomen door de omstandigheden waarin ik opgegroeid ben.”

Waren er lessen die Daan leerde van zijn ondernemende ouders? „Die heb ik niet bewust meegekregen. Mijn vader heeft mij wel altijd meegegeven om interesse te hebben in andere mensen en culturen. Als er vroeger mensen met een andere cultuur in mijn omgeving waren, spoorde mijn vader mij aan om veel vragen aan hen te stellen om zo meer te leren van de wereld. Ik heb onze organisatie zo inclusief mogelijk proberen te maken. 50 procent is vrouw en bijna de helft heeft een migratieachtergrond. We hebben zes Oekraïners fulltime in dienst en dat zijn echt toppers. Ik denk dat mijn vader mij wel open minded heeft gemaakt. Ik voel gelijkheid en geen argwaan naar niemand. Ik vind het juist mooi dat ik die mensen een vast contract en een mooi salaris aan kan bieden.”

