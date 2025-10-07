Wero vervangt vanaf 2026 iDeal: dit betekent het nieuwe betaalsysteem voor webshops

De e-commercewereld zal eraan moeten wennen: iDeal verdwijnt. In de plaats komt het Europese betaalsysteem Wero. Begin 2026 start een campagne en eind van dat jaar gaan de eerste retailers over. Het voordeel: Wero kan meer dan iDeal, zoals betalen in de winkelstraat ( point of sale) en uitgesteld betalen. ‘Het is iDeal on steroids .’

iDeal is zeer belangrijk geweest voor de ontwikkeling van e-commerce in Nederland. Deze betaalmethode biedt consumenten namelijk een makkelijk, vertrouwd en veilig betaalproces via hun eigen bank, wat een belangrijke stimulans was voor het groeiende online winkelgedrag. Sinds de lancering in 2005 is het daardoor uitgegroeid tot de norm voor online betalen, met een marktaandeel van ongeveer 70 procent. Het is hét meest gebruikte online betaalmiddel, met inmiddels jaarlijks 1,5 miljard transacties.

Voor webwinkels verhoogt de integratie van iDeal de conversieratio en verkleint het aantal verlaten winkelwagens. Daarnaast heeft de recente introductie van het iDeal-consumentenprofiel het betaalgemak en de veiligheid verder verbeterd. Kortom, iDeal heeft de adoptie en groei van e-commerce in Nederland fundamenteel ondersteund.

Wero is beter, toekomstvaster en kan op termijn meer, zoals point of sale en buy now, pay later Daniel van Delft van Currence

Niets aan veranderen zou je zeggen. Never change a winning team, gewoon mee doorgaan en hier en daar wat facetten verbeteren. Toch gaat het gebeuren, sterker nog: iDeal gaat verdwijnen. De eigenaar van iDeal, Currence, kwam op 31 oktober 2023 in handen van European Payments Initiative (EPI). EPI is een Europees consortium bestaande uit veertien banken en twee betalingsdienstverleners - payment service providers (PSP) - en heeft als doel te komen met een nieuw pan-Europees betaalsysteem. Het kreeg de naam Wero en vervangt in stappen het Nederlandse iDeal.

Wero niet sexy, iDeal te veel ‘sanitair’

Terwijl de Amstel in hartje Amsterdam rustig kabbelt erkent Currence-directeur Daniel van Delft in zijn kantoor dat Wero een weinig sexy aanduiding is. „De naam iDeal is Europees niet te gebruiken, omdat deze teveel lijkt op een Franse producent van sanitair.”

Er is zelfs een namenbureau voor ingeschakeld, maar het liefst benoemt hij de voordelen van het komende betaalplatform ten opzichte van iDeal. „Alle kennis en kunde die we in die twintig jaar hebben opgebouwd zijn en worden ingebracht. Als ik de voormannen en -vrouwen van MKB-Nederland, INretail en Thuiswinkel.org het in een elevator pitch uitleg zeg ik dat Wero iDeal on steroids is. Het is beter, toekomstvaster en kan op termijn meer. Zo gaan we betalen in de winkelstraat, point of sale, mogelijk maken en komen we met uitgesteld betalen, buy now, pay later.”

Wanneer is betalen in de Nederlandse winkelstraat mogelijk?

„Hopen zo snel mogelijk. Ergens volgend jaar gaan we het in een van de omringde landen toetsen, en in 2027 kunnen we Wero lanceren in de Nederlandse winkelstraat. Er is een behoorlijke behoefte in de markt om dat snel te doen: liever vandaag dan morgen invoeren.”

Wat op de achtergrond meespeelt, is dat Wero het Europese antwoord is op de dominante positie van concurrenten als Mastercard en Visa. Zij hebben diepe zakken, zodat er veel geld gestoken kan worden in het verder ontwikkelen van deze betaalplatformen. Van Delft: „Nederlandse banken achter iDeal zagen in dat voor investeren meer partijen nodig zijn. Het is anders niet vol te houden tegenover grote mondiale spelers. Door EPI, met zestien aandeelhouders achter zich, staan wij dan ook sterker dan wij konden staan met sec alleen onze aandeelhouders in Nederland.”

Payment service provider integreert Wero in webshop

Even terug naar iDeal. Het is dus keigoed in maar één ding en dat is het razendsnel, veilig en betrouwbaar afwikkelen van een online transactie. Een webshop neemt een payment service provider, een financiële dienstverlener, in de arm die gecertificeerd is om iDeal te implementeren. Een PSP fungeert als tussenpersoon tussen klant, webshop en financiële instellingen. Het Nederlandse Buckaroo is zo’n PSP’er die tienduizenden klanten bedient. Buckaroo-ceo Paul Scholten snapt dat EPI met iDeal als basis een volgende stap wil maken. „De functionaliteiten van Wero zullen op termijn groter zijn dan van iDeal, wat op dit moment P2P (peer to peer, red) en online betalingen biedt. Wero zou ook herhalende betalingen voor abonnementen en consumenten bescherming gaan bieden. Dit biedt voordelen voor de winkeliers die een betaalmethode kunnen bieden voor verschillende doelen. Het is belangrijk dat de technische en juridische migratie van iDeal naar Wero zonder frictie zal zijn voor de winkeliers.”

Van Delft heeft nog een belangrijke aanvulling: „Wero is een Europees betaalsysteem en dat is iDeal niet. Ondernemers kunnen in de toekomst met een Wero-button op hun webshop klanten uit Duitsland, België, Frankrijk bedienen. Europees crossborderverkeer is een toegevoegde waarde voor webondernemers.”

Wero biedt voordelen voor de winkeliers die een betaalmethode kunnen bieden voor verschillende doelen Paul Scholten van Buckaroo

De internationalisering van iDeal heeft voor Scholten dus als voordeel dat Buckaroo ook makkelijker over de grens zijn diensten kan gaan aanbieden. „Als we het technisch voor elkaar hebben, kunnen we het meteen gebruiken in Duitsland, maar ook Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg”, zegt Scholten op zijn Utrechtse hoofdkantoor. „We hoeven niet elke keer in het land aanpassingen te doen. Het is een Europese industriestandaard. We bieden het plug and play in andere landen aan. Voor ons biedt het met name in Duitsland kansen. Daar hebben ze geen alternatief voor PayPal of een debitcard. Wero zou daar het enige Europese alternatief zijn voor online betalen.”

Angst dat nieuw betaalplatform duurder wordt dan iDeal

Bij rondbellen voor dit verhaal valt na het noemen van de naam Wero vaak een ijzige stilte. Het is eigenlijk nog zo goed als onbekend dat er vanaf volgend jaar wordt gewerkt aan de introductie van het nieuwe Europese betaalsysteem. En voor de goede orde: er is geen weg terug, stelt Van Delft. „We snappen de angst voor veranderen, dat is menselijk. Met iDeal is je webshop groot gegroeid en nu zetten we dat in één keer over naar een nieuwe omgeving. We gaan die angst wegnemen door actief met al die belangen- en brancheorganisatie en ondernemers te gaan praten en met het starten van een campagne.”

Vanuit Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN) en MKB-Nederland is de vrees dat het ook nog eens duurder gaat worden. Neem die angst eens weg?

„Bij tarieven is het altijd een onderhandeling tussen ondernemer en psp’er. We zullen deze scherp ondersteunen met concurrerende tarifering. Dat een ondernemer exact hetzelfde zal houden is echter een utopie. In de wereld blijft niets hetzelfde, een pak melk wordt ook duurder. In een gesprek met VBIN heb ik uitgelegd dat de tarifering voor Wero min of meer vergelijkbaar is met die van iDeal, maar het wordt anders door de toegevoegde waarde die we brengen. EPI gaat voor een eerlijke, welgebalanceerde tarifering die sterk concurrerend is met andere betaalmogelijkheden en zal dat blijven.”

‘Wero tot eind 2028 niet duurder’

Paul Scholten, ceo van Buckaroo, hoort wat Van Delft zegt. Hij formuleert voorzichtig: „De kostprijs van Wero zal ongeveer hetzelfde zijn als IDeal. EPI heeft de toezegging gedaan om tot eind 2028 niet duurder te gaan worden dan iDeal. Hoe het daarna zal gaan, weet ik niet. Wij zijn er voorstander van dat die kosten op hetzelfde niveau blijven, dat is belangrijk voor de markt.”

De payment service provider verzorgt de overgang naar Wero iDeal wordt in stappen vervangen door Wero. Waar moeten ondernemers rekening mee houden? „Deze maand worden in het Wero e-commerce-domein de eerste transacties gedaan, maar dan buiten Nederland”, legt Daniel van Delft, directeur van Currence uit. „In Nederland beginnen we eerst met een merkcampagne om Wero onder de aandacht te brengen van consumenten en ondernemers. In het vierde kwartaal van 2026 zetten we de eerste grote retailers over naar Wero. Eind 2027, begin 2028, willen we de laatste transacties van iDeal hebben omgezet naar Wero.” „Belangrijk is dat de retailer contact opneemt met zijn PSP’er, die op dit moment de checkoutpagina ondersteunt van de webshop. De iDeal-button wordt dan vervangen voor de Wero-button en de verdere techniek. Wij zorgen dat de PSP gecertificeerd is om Wero aan de bieden aan zijn klanten.”

