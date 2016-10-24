Heel Holland Bakt-winnares Annemarie opent bed & breakfast

Annemarie Pronk (38) is de winnaar van het vierde seizoen van Heel Holland Bakt. Een bakboek is al in de maak, waarin haar befaamde spekkoek niet zal ontbreken. Het volgende doel: een bed & breakfast beginnen. "Ja, daar zal wel een appeltaartje staan."

Ze was de beste kandidate in een programma waar elke week 2 tot 3 miljoen mensen naar keken, maar Annemarie Pronk heeft thuis in Den Haag geen televisie. Dat heeft niets te maken met het geloof, maar daarover straks meer. Met haar gewonnen technische opdracht en haar spektakelstuk (een zandkasteel) maakte Annemarie goed wat in het begin van de finale nog misging. Door spanning en tijdnood kon ze haar bolgebakjes niet afwerken zoals ze had gewild. Het schoonheidsfoutje - de smaak was wel goed – werd haar vergeven.

En daarmee was zelfs finalist Guido het eens: "Toen André haar naam noemde, dacht ik: zo moet het zijn." Annemarie maakte zich in de finale vooral zorgen over de Australische Francis. "Zij heeft een mooi verhaal, ik dacht dat zij daarom wel zou winnen. Want wie ben ik nou eigenlijk?" Antwoord: de beste bakker van allemaal. Annemarie werd het meest gekroond tot meesterbakker, blonk herhaaldelijk uit op alle bakfronten en daarmee was de keuze van de jury duidelijk.

Blij

Het was een geheim dat Annemarie, moeder van vier dochters (1, 7, 9 en 12 jaar), al een paar maanden met zich meedroeg. "Ik ben blij dat we nu onze mond niet meer hoeven te houden", reageerde ze gisteravond op de uitzending. "Mijn gezin was ook bij de finale, mijn dochters moesten steeds op hun tong bijten. Jouw moeder heeft zeker wel gewonnen, hè? Dat hoorden ze al na de eerste aflevering, omdat ik toen meesterbakker was. Maar we hadden ze verteld dat ze maar moesten zeggen dat ze het niet wisten. Dat is ze goed gelukt."

De tijd tussen opnames en uitzending had ook een voordeel: Annemarie kon langsgaan bij oud-winnaars om zich voor te bereiden. "Ik ben bij Rutger en Sarena op bezoek gegaan. Rutger won het eerste seizoen, toen viel het nog mee. Maar Sarena merkte vorig jaar hoeveel er loskwam. 'Blokkeer vanwege alle reacties en interviews de hele maandag na de uitzending in je agenda', raadde ze aan. En ze adviseerde me ook alleen dingen te doen die ik zelf wil. Ik heb tijdens dit seizoen al aanbiedingen afgeslagen omdat die niet bij me pasten. Ik merk al dat ik soms nee moet zeggen."

Dit kalenderjaar staat voor de winnares in het teken van keuzes. "Ik was leidinggevende van de intake-afdeling bij het Leger des Heils, maar ik ben meer een doener. Ik heb gevraagd om een nieuwe functie en inmiddels doe ik allerlei projecten. Maar daarnaast hebben mijn man en ik besloten van de garage naast ons huis een bed & breakfast te maken. Hoewel ik niet weet of we tijd hebben om gasten elke dag van ontbijt te voorzien. Maar inderdaad, ik ben het nu aan mijn stand verplicht om er in elk geval een appeltaartje neer te zetten."

Beste recepten

En, net als haar drie voorgangers Rutger, Menno en Sarena maakt Annemarie een bakboek met haar beste recepten. "Ik heb de komende weken vrij om daaraan te werken. Verder lijkt het mij leuk om workshops te gaan geven, ik wil graag mijn passie en enthousiasme overbrengen."

Een bekende Nederlander voelt Annemarie zich nog niet, maar dat komt ook door haar woonplaats Den Haag. "Hier kan ik nog gewoon naar de supermarkt. Ik weet dat deelnemers die in een dorp wonen, wel overal worden herkend." Wat wil je, met een optreden in het best bekeken programma van de week. Een programma dat Annemarie zelf dus níet live op televisie bekijkt. "Waarom we geen tv hebben? Nou ja, vijftien jaar geleden zijn Michiel en ik - heel braaf – allebei vanuit huis getrouwd. We hadden geen tv en het was ook geen prioriteit. We moesten nog studeren en zo’n ding leidt maar af. We hebben het maar zo gelaten. Op internet bekijken we de uitzendingen, behalve de eerste."

Lachend: "Toen liep het helemaal vast en heeft de telefoon van mijn broer ons gered."