Voor de derde achtereenvolgende keer gaat Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort winnen. In drie dagen trekt het Formule 1-circus er ruim 100.000 bezoekers. Dat levert veel lokale en regionale ondernemers extra omzet op, en Max Verstappen Merchandise BV ook.

Max Verstappen, Red Bull, de Formule 1 en de flinke bedragen die fans ook dit jaar weer neertellen voor onder meer shirts, caps en ook entreekaarten; consumentenpsycholoog Patrick Wessels weet het te duiden. ,,Formule 1 en Max Verstappen zijn normaal gesproken ver weg. Fans kijken de race op televisie en komen niet dichterbij Max dan in de interviews op tv. De coureur zelf is onbereikbaar, net als de meeste races op locaties over heel de wereld."

Max Verstappen-merchandise: 'Rol van racefan wordt deel identiteit'

,,Een polo, een cap en natuurlijk een kaartje voor de race op Zandvoort brengen daar verandering in. Voor de fans komen ze gevoelsmatig een heel stuk dichterbij. Ondanks dat Max Verstappen misschien niet eens weet welke polo’s er allemaal van hem verkrijgbaar zijn gaat ons brein er vanuit dat er een directe band bestaat. En dat er als het ware een beetje van Verstappen in de merchandise zit. Dus: het brengt de fans enorm veel dichterbij hun grote idool. En daar hebben ze geld voor over, omdat de rol van racefan een deel van hun identiteit is geworden."

Wie een cap of shirt van Max Verstappen aanschaft krijgt dus het gevoel ‘dichter op de bron’ te zitten. ,,En dat effect wordt sterker naarmate de fans letterlijk dichterbij komen", stelt Patrick Wessels. ,,Ten opzichte van de webshop van Verstappen kunnen de polo’s op circuit Zandvoort daarom zomaar enkele tientjes duurder zijn. Waarschijnlijk gaan ze komend Formule 1-weekend ook voor 100 euro als warme broodjes over de toonbank."

Dankzij de Formule 1 is Zandvoort opeens een bekende plaatsnaam, ook internationaal. Het hele dorp profiteert daarvan en niet alleen tijdens het raceweekend Robert Hartog, voorzitter van de Zandvoortse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

Extra omzet Zandvoort en regio: 61 miljoen

De Formule 1 levert Zandvoort en de Metropoolregio Amsterdam veel op, is de conclusie van onderzoek van de Breda University of Applied Sciences (Buas) in opdracht van de gemeente en de 'Dutch Grand Prix' (DGP). De Formule 1 leidde vorig jaar tot 25 miljoen euro aan 'additionele bestedingen' in Zandvoort, oftewel geld dat zonder de Grand Prix niet in de badplaats zou zijn uitgegeven. In de gehele regio was dat ruim 61 miljoen euro, weet de NOS te melden.

Vooral de horeca profiteert. ,,Dankzij de Formule 1 is Zandvoort opeens een bekende plaatsnaam, ook internationaal. Het hele dorp profiteert daarvan en niet alleen tijdens het raceweekend", zegt Robert Hartog, voorzitter van de Zandvoortse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).