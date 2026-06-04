Op 11 juni verandert DeFabrique in Utrecht opnieuw in het kloppend hart van marketing-Nederland. De tiende NIMA Marketing Day koppelt stevige keynotes aan tientallen praktijkcases, van merkbouw en AI tot onderzoek en customer experience. Boven de dag hangt in 2026 één centrale vraag: hoe vergroot marketing weer aantoonbaar haar impact?

Een van de sessies tijdens de NIMA Marketing Day 2025, ook in DeFabrique.

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NIMA Marketing Day: aandacht, creativiteit en resultaat

NIMA Marketing Day viert op 11 juni in DeFabrique zijn tweede lustrum. Wat ooit begon als een vakinhoudelijk congres is uitgegroeid tot een breed marketingfestival, met een programma dat de volle breedte van het vak laat zien. De belofte is compact samen te vatten in drie woorden: aandacht, creativiteit en resultaat.

Na de opening trapt Jeanne Bakker af met De psychologie van invloed, een keynote over overtuigende marketing: hoe krijg je collega’s, stakeholders en klanten mee in ideeën, campagnes en plannen?

Na de uitreiking van de NIMA Awards, waarbij praktijkcases naast inspiratiebron ook wedstrijdtoneel zijn, is het woord aan Peter Field. Deze Britse marketingdenker, internationaal bekend als de ‘godfather of effectiveness’ en samen met Les Binet auteur van The Long and the Short of It, komt met de keynote Doing More with Less – how to win the attention war.

“ Marketeers, overtuig de board niet met geloof in het merk, maar met bewijs ” Peter Field ‘Godfather of effectiveness’

Zijn eerste optreden in Nederland, mede mogelijk gemaakt door Talpa Media en Publicis, geeft de jubileumeditie van NMD extra gewicht. In een exclusief interview met MarketingTribune stelt Field dat bedrijven die marge willen, serieus in merkbouw moeten investeren. Hij is niet tegen performance marketing, maar waarschuwt voor de overschatting ervan: last-click attribution geeft volgens hem te vaak alle eer aan de laatste klik, terwijl verkoop steunt op jarenlange merkopbouw.

Zijn boodschap aan marketeers: overtuig de board niet met geloof in het merk, maar met bewijs. Die boardroomlijn loopt nadrukkelijk ook door de rest van het programma. Marketing moet immers niet worden gezien als de afdeling die aan het eind ‘nog even iets met communicatie’ doet, maar als strategische discipline die richting geeft aan groei, klantwaarde, merk en innovatie.

Eerdere edities van NIMA Marketing Day waren snel uitverkocht, dus claim vandaag nog een ticket .

Bewust breed

Daarnaast is NMD een dag waarop vakgenoten samenkomen om te leren, te delen en vooruit te kijken. De jubileumeditie positioneert zich niet alleen als inspiratie-event, maar ook als pleidooi voor een stevigere plek van marketing in de organisatie.

De opzet is bewust breed, met ruim 1.500 marketingprofessionals, meer dan zeventig sprekers en zes parallelrondes. Thema’s lopen uiteen van marketingstrategie, onderzoek, brand management, data analytics en contentmarketing tot media, search en conversie, innovatie, customer experience, pricing en B2B-marketing.

Bezoekers stellen hun eigen route samen door tien zalen, met namen en cases van klinkende merken. De eerste parallelronde laat dat al meteen zien. Zo spreekt RAI Amsterdam over de kracht van live, WADM over de ‘brand versus demand battle’ en Talpa Media en HelloFresh over merkvoorkeur via podcast, radio en een nieuw merkgeluid.

Later op de ochtend schuift AI het programma binnen, onder meer in sessies over onderbouwde marketingbeslissingen en contentautomatisering. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor klassieke vragen: hoe bouw je community, hoe bewijs je productintroducties in complexe B2B-markten en hoe werken merkervaring, retail media en fan engagement samen?

Bezoekers van de NIMA Marketing Day 2025 vinden hun weg. MarketingTribune

Teamdynamiek

Na de lunch wordt het programma nog praktischer. STOX vertelt hoe een compressiesok kon uitgroeien tot een internationaal merk, Beeckestijn behandelt AI en digital skills, KPN bespreekt hoe marketing een merk wakker kust en Centraal Beheer reconstrueert de PR-stunt rond PSV en PVS.

In de middag volgen sessies over mentale beschikbaarheid, sonic branding, inclusie, nieuwsbrieven, rebranding in familiebedrijven en de effectiviteit van kwalitatieve context. De laatste plenaire keynote komt van Brett Gaasbeek van McDonald’s, met Zonder vertrouwen geen talkability: een verhaal over teamdynamiek, cultuur en lef.

Dwarsverband

De kracht van NIMA Marketing Day zit echter niet alleen in de zalen. DeFabrique biedt ruimte voor sessies, borrels en toevallige ontmoetingen. Vorig jaar noemde een bezoeker het evenement al de plek waar ‘heel marketing-Nederland’ samenkomt. Een ander kwam om ‘de nieuwste ins en outs’ op te snuiven, vooral door buiten de eigen branche te kijken. Juist dat dwarsverband tussen sectoren is een terugkerend motief.

Voor de één zijn AI-sessies een manier om kennis verder aan te scherpen, voor de ander draait het om herpositionering en de vraag wat je van andere merken kunt leren. Een bezoeker uit het onderwijs vatte de waarde van de dag raak samen: elke branche is een bubble, en dus is het interessant om te ontdekken welke lessen generaliseerbaar zijn. Een collega voegde daar een morele vraag aan toe: past een platform als TikTok wel bij de waarden van je merk? De conclusie was kernachtig: de drager van je boodschap moet bijdragen aan je positionering.

Rode draad

De spanning tussen technologie, effectiviteit en betekenis maakt ook de jubileumeditie weer actueel. Marketeers willen sneller meten, degelijk onderzoek doen, slimmer automatiseren en beter converteren, maar worden tegelijk teruggeworpen op fundamentele vragen over aandacht, vertrouwen en merkwaarde. Precies daar ligt de rode draad van NIMA Marketing Day 2026 op 11 juni aanstaande. Het wordt geen vlucht uit de dagelijkse dashboards, maar een dag waarop die dashboards in het juiste perspectief worden geplaatst. Wie de plenaire zaal verlaat voor de parallelrondes én aan het eind van de dag terugkeert voor de borrel, inclusief speciale verrassing vanwege het 10-jarig jubileum, krijgt één opdracht mee: bewijs de impact van marketing, maar vergeet niet waarom mensen merken onthouden.