TJ verving zijn marketeers met 4 AI-agents die dag en nacht doorwerken en bespaart zo 3000 euro per maand

Bijna elke mkb-ondernemer kent het gevoel: je weet dat marketing belangrijk is, maar de tijd, de mensen en het budget ontbreken. Een bureau inhuren is kostbaar en alles zelf doen komt er tussen alle andere taken gewoon niet van. Zo blijft de nieuwsbrief liggen, staat de blog al maanden op ‘bijna af’ en gebeurt er uiteindelijk te weinig. Daarom bouwde ondernemer TJ Marshall zijn eigen marketingafdeling met AI-agents.

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Elke agent heeft een eigen naam en een eigen taak en samen vormen ze een soort redactie die dag en nacht doorwerkt. Dat klinkt misschien groot, maar de lessen erachter zijn juist klein en bruikbaar. Je hoeft er geen platform voor te bouwen om er vandaag al iets aan te hebben.



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Denk in specialisten, niet in één slimme bot

De grootste denkfout is dat je op zoek gaat naar één AI die alles kan. Je typt een vraag, en er zou een perfecte tekst uit moeten rollen. In de praktijk werkt dat niet, want een agent die alles een beetje doet, doet niets echt goed.



Wat wél werkt, is precies wat je op een gewone afdeling ook ziet: specialisten met een duidelijke rol. Zo zet Atlas, onze projectleider, een korte prompt om in een scherpe briefing en bewaakt hij de voortgang. Ink is de copywriter die de blogs, e-mails en socialposts schrijft. Flux volgt als online marketeer hoe goed we gevonden worden en levert elke maandagochtend om 8.00 uur een SEO analyse op. En onze developer Cipher zet een goedgekeurde blog daarna zelfstandig live op onze Wordpress website.



De les daaruit geldt voor iedereen die met AI werkt. Knip je marketing op in kleine, heldere taken en geef per taak een concrete opdracht. Een scherpe vraag levert nu eenmaal een veel scherper antwoord op dan een vage.

Goede input maakt het verschil

Als er één ding is dat de kwaliteit bepaalt, dan is het de informatie die je vooraf meegeeft. Onze copywriter Ink begint daarom nooit blind: hij zoekt eerst online naar feiten, cijfers en bronnen. Hij heeft hiervoor ook de beschikking over verschillende tools om data te scrapen. Pas als dat er ligt, schrijft hij de tekst. Dat verschil zie je meteen terug, want de blog gaat dan echt ergens over.



Precies hier gaat het bij veel AI-gebruikers mis. AI vult zelf van alles in als je te weinig context geeft, en dan krijg je een net verhaal dat nergens over gaat. Voed je het daarentegen met jouw eigen cijfers, voorbeelden en klantvragen, dan krijg je taal terug die je direct kunt gebruiken. Vraag dus niet zomaar ‘schrijf een blog’, maar lever eerst het materiaal aan.



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Een goede briefing is het halve werk

Waarom werken we met Atlas een aparte projectleider? Omdat een opdracht valt of staat met de opdracht die eraan voorafgaat. Atlas vertaalt een losse prompt naar een scherpe briefing: hij legt vast wat het doel is, wie de doelgroep is en welke boodschap centraal moet staan, en pas daarna gaat de rest aan de slag.



Zonder die stap krijg je een algemeen verhaal dat op elk bedrijf zou kunnen slaan. Met een goede briefing krijg je iets dat past bij jou en bij jouw klant.

Meet ook je nieuwe vindbaarheid

Klanten zoeken steeds vaker anders. Ze googelen niet meer alleen, maar vragen Claude, ChatGPT of Perplexity om advies of lezen een AI-samenvatting in plaats van tien websites af te struinen. Daarmee verschuift de vraag: het gaat niet langer alleen om je plek in Google, maar ook om de vraag of AI-zoekmachines jou überhaupt noemen.



Daarom kijkt onze marketeer Flux naar allebei. Hij meet hoe vaak wij terugkomen in AI-antwoorden, iets wat je het AI-citatie-aandeel zou kunnen noemen. Je kunt dit trouwens zelf simpel testen: vraag een AI naar een oplossing in jouw vakgebied en kijk of je bedrijf wordt genoemd. Word je niet genoemd, dan weet je waar werk ligt. Duidelijke teksten die concreet antwoord geven op de vragen van je klant, worden namelijk juist door die AI-zoekmachines opgepikt.

Hou zelf de regie

Onze agents werken zelfstandig, maar nooit zonder toezicht. Voordat er iets echt naar buiten gaat, kijkt er altijd een mens naar: klopt de toon, klopt de inhoud en past het bij het bedrijf? Want AI is snel, maar niet altijd juist en het mist soms de nuance die jij wel voelt. Zie het daarom als een sterke eerste versie en niet als het eindproduct.



Ik wil ook niet doen alsof het allemaal vlekkeloos loopt, want dat is niet zo. We bouwen voortdurend bij, testen nieuwe dingen en gooien weg wat niet werkt. Juist daarin zit voor het mkb de winst: je hoeft niet groot te beginnen, je hoeft alleen te beginnen en te blijven verbeteren.

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Wat levert het op?

Een terechte vraag om jezelf te stellen: wat levert het uiteindelijk op? Het duidelijkste resultaat zit in ons SEO-werk. We konden ons externe SEO-bureau afschalen, en dat bespaart ons zo’n 2500 tot 3000 euro per maand. Daar komt bij dat we vroeger één SEO- en CRO-analyse per maand kregen, en dat die nu elke maandagochtend klaarstaat. We zien het effect van een wijziging daardoor bijna direct, leren sneller en kunnen sneller bijsturen. De adviezen uit die analyse zetten we bovendien meteen om in voorgestelde content.



En de tijd die het kostte? Ik heb er zelf zo’n drie fulltime weken in zitten, als side project naast mijn gewone werk. Het was pionieren, met vallen en opstaan. Je zou kunnen zeggen dat ik die weken net zo goed aan marketing had kunnen besteden. Maar nu bespaart het ons elke week opnieuw tijd en op jaarbasis telt dat gigantisch op. Wat mij destijds drie weken pionieren kostte, zou ik nu trouwens in een week bouwen. Die leercurve hoort er nu eenmaal bij.

Zet vandaag de eerste stap

Wil je aan de slag, kies dan één marketingtaak die steeds blijft liggen. Schrijf er een korte briefing bij met je doel, je lezer en de kern, voed AI met je eigen informatie en test een eerste versie. Perfect hoeft het niet te zijn. De ondernemers die nu experimenteren, staan straks vooraan.



Ben je zelf aan het stoeien met AI in je marketing? Daar praat ik graag over door. Zoek me op via LinkedIn, dan sparren we over wat voor jouw bedrijf werkt.