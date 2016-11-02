Ondernemers strijden om titel vitaalste bedrijf van Nederland

Twaalf ondernemers nemen het tegen elkaar op in de strijd om de titel Vitaalste Bedrijf van Nederland. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de Week van de Ondernemer in Amsterdam op 16 november.

Eerder werd per provincie een winnaar gekozen door een jury, die onder leiding staat van Pieter van den Hoogenband. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door het publiek en de vakjury. Geïnteresseerden kunnen tot en met 13 november hun stem uitbrengen via de website vitaalstebedrijf.nl. Vorig jaar ging de titel naar Klok Onderhoud- en Afbouwgroep uit Assen.

"Een werkgever speelt een belangrijke rol in de gezondheid van zijn werknemers", vindt Van den Hoogenband. "Werknemers die lekkerder in hun vel zitten, hebben meer plezier in hun werk, presteren beter en zijn langer inzetbaar. Kortom: ze zijn duurzaam inzetbaar. Werkgevers die hiervoor openstaan, zijn succesvollere ondernemers."

De verkiezing is een initiatief van MKB-Nederland en ONVZ Zorgverzekeraar en wordt voor de derde keer georganiseerd.