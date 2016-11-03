Overzicht: Hoe Donald Trump rijk werd

Donald Trump is één van de grootste vastgoedhandelaren in Amerika, bezit golfterreinen en een eigen parfum. En de presidentskandidaat is de baas van de Miss USA en Miss Universe. Lees hier hoe hij hij zijn miljarden bij elkaar heeft gesprokkeld.

Met een vermogen dat volgens de Forbes 400-lijst 3,7 miljard dollar bedraagt, staat Donald Trump op de 156ste plaats op de lijst van de allerrijksten van Amerika. De aanzet van zijn rijkdom ligt begin jaren zeventig.

VastgoedIn 1971 erft Donald Trump The Trump Organization, het vastgoedbedrijf van zijn grootmoeder en zijn vader. Hij begint met investeringen in vastgoed in Manhattan, waarna hij langzaam zijn portefeuille uitbreidt naar de rest van Amerika.

ManhattanHet motto van Trump naar eigen zeggen: van een drol een diamant maken. Dit heeft hem miljarden euro’s opgeleverd. Hoeveel hij precies aan vastgoed heeft verdiend, is niet duidelijk. Maar als je in je achterhoofd houdt dat hij tijdens zijn eerste project in Manhattan het Commodore Hotel kocht met een schuld van 1,5 miljoen dollar en vervolgens de helft verkocht voor een ruime 142 miljoen dollar, weet je dat hij meer dan genoeg verdient met zijn vastgoed.

BuitenlandInmiddels is hij grootgrondbezitter in de duurste stad ter wereld, New York. En bezit hij grond in nog eens acht deelstaten en niet te vergeten in het buitenland. Zo kun je internationale vestigingen vinden in Canada, Turkije, Panama, Zuid-Korea, de Filipijnen, India en Uruguay.

Donald Trump het merkDe multimiljardair heeft invloed in 515 organisaties, waarvan bijna 400 zijn naam of initialen dragen. Hij verdient hiermee door de jaren heen 9,5 miljoen dollar. En nee, zijn naam is niet alleen terug te vinden op gebouwen of luxe hotels, ook op onder andere wodka, water en energydrankjes blinken de letters van Donald Trump.

Celebrity Apprentice ‘The Celebrity Apprentice’ is een Amerikaanse realityshow waarin rijke beroemde zakenmensen de kans krijgen om te investeren in nieuwe projecten. Trump doet al veertien jaar mee aan de show en heeft met deze investeringen zo’n 214 miljoen dollar verdiend.

Maar dat is niet het enige geld dat hij binnenhaalt met dit programma. Hij staat vanwege dit programma ingeschreven bij de Screen Actors Guild, de vakbond voor filmacteurs of realitysterren. Jaarlijks ontvangt hij van deze vakbond een pensioen van 110.000 dollar.

InvesteringenTrump heeft ten minste 78 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen, beleggingsfondsen en hedgefondsen. Dit aandelenportefeuille wordt volgens Business Insider gewaardeerd op 87,9 miljoen dollar.

ToesprakenMet elke toespraak die Donald Trump geeft, verdient de zakenman zo’n 1,5 miljoen dollar. Dit blijkt uit cijfers van Forbes op basis van zijn speeches over zijn rijkdom in vastgoed in 2006 en 2007. Hij hield in deze periode zeventien spreekbeurten over dit onderwerp en harkte dus een kleine 25,5 miljoen dollar bij elkaar. En ja, ga er maar vanuit dat hij dit elk jaar verdient met zijn toespraken en speeches.

MissverkiezingenTrump is ex-eigenaar van zowel de Miss USA als de Miss Universe en de Miss Teen USA. Alleen al met de Miss Universe-verkiezing verdiende hij 3,4 miljoen dollar. Daarbij komt nog de 14,8 miljoen dollar die hij binnenhaalde met de Miss USA en de Miss Teen USA.

Trump CarouselMeer dan een half miljard dollar, 588,5 miljoen om precies te zijn, haalt Trump jaarlijks op met zijn Trump Carousel in Central Park.

GolfbanenIn de loop van de jaren is Donald Trump eigenaar geworden van zeventien golfbanen wereldwijd. De Trump Turnberry in Schotland is een van de meest historische banen ter wereld. Hier worden dan ook golfevenementen georganiseerd voor de crème de la crème onder de golfers. Hoeveel Trump verdient met zijn golfbanen? Zo’n 193 miljoen dollar. En dat bedrag gaat hoogstwaarschijnlijk de komende jaren omhoog door de komst van twee nieuwe golfbanen in Dubai.

