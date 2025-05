Pepernoten pop-upstore geopend in Enschede

Ook al is het momenteel nog boven de 20 graden, aan het Van Heekplein in Enschede is dinsdag een pepernotenwinkel geopend, dat meldt De Twentsche Courant Tubantia.

De winkel zit aan het Van Heekplein, in de voormalige Crocs-winkel bij de Primark. De pop-upstore is een initatief van pepernotenbakker Van Delft, die ook zaken opende in een aantal andere steden in Nederland.

Irish coffee

In de winkel liggen tientallen soorten pepernoten, met onder meer de smaak van Irish coffee, truffel en framboos. Naast pepernoten is er ook taai taai te koop. Na 5 december gaat de pop-upstore dicht.

TV Enschede FM ging langs bij de pepernotenwinkel:

