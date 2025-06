Innovatiekracht voor het mkb: hoe Newtone de toekomst vormgeeft met een slim financieel platform

Snelheid, efficiëntie en datagedreven werken vormen anno 2025 voor ondernemers de sleutel tot succes. Zeker ook op financieel vlak speelt innovatie een cruciale rol. Stephan Seijkens, ceo van Newtone Advies en Accountancy: „De kracht van innovatie ligt niet alleen in nieuwe technologieën, maar vooral in hoe je die inzet om echte waarde voor de klant te creëren.”

In een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen en de markt continu in beweging is, is innovatie niet langer een keuze, maar een noodzaak voor ondernemers en hun adviseurs. Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) staat voor de uitdaging om efficiënter te werken, de kwaliteit te verhogen en nog sneller te kunnen schakelen. De juiste mensen om je heen verzamelen is hierin essentieel. Van enthousiaste werknemers tot de juiste externe partijen, zoals op het gebied van financieel advies. Waar de accountant van weleer vooral de verwerker van al je bonnen was om je vervolgens te voorzien van een jaarrekening, wordt deze door de inzet van de juiste technologische tools tegenwoordig steeds meer de onmisbare sparringpartner voor de ondernemer.

„Bij Newtone bouwen we dagelijks aan innovatie die werkt. Minder herhaalwerk, meer focus – zodat onze mensen tijd hebben voor wat telt: ondernemers écht vooruithelpen. Door technologie te omarmen en repetitieve taken waar mogelijk te automatiseren, kunnen we onze dienstverlening veel meer afstemmen op de manier die je tegenwoordig als ondernemer het liefst ziet. Betrokkenheid, advies en echt tijd om met elkaar te sparren over waar je met je bedrijf nog verder kunt groeien, waar je op moet letten, en welke investeringen je kunt overwegen om die volgende stap waar te maken.”

Financieel platform

Om die transitie van de traditionele accountant naar de sparringpartner en adviseur mogelijk te maken, vertrouwt Newtone op de bouw van een uniek eigen financieel platform. Dit platform koppelt systemen slim aan elkaar – automatisch, foutloos en realtime. Zo ontstaat één actueel beeld waarop we kunnen sturen. Dit financieel platform vormt de ruggengraat van de toekomstbestendige dienstverlening van de organisatie en maakt de complexe wereld van financiën overzichtelijk en voorspelbaar voor ondernemers, adviseurs én accountants.

„De kracht van ons platform zit in de combinatie van automatisering, data-integratie en gestructureerde communicatie. Door alle informatie uit verschillende systemen naadloos te koppelen, voorkomen we dubbel werk. We halen data uit de boekhouding, fiscale aangiften, contracten, testamenten, statuten et cetera. Hierdoor hoeven we niet meer handmatig informatie over te nemen, verkleinen we de kans op fouten en winnen we veel tijd om met de ondernemer in gesprek te gaan over de stand van zaken en de kansen die er liggen. Zo creëer je echt meerwaarde.”

„Voor het mkb betekent dit dat ze niet meer afhankelijk zijn van losse rapportages en handmatige invoer. Het platform zorgt voor een actueel inzicht in de financiën, vergelijkbaar met een dashboard in een auto dat je gedurende de rit steeds vertelt wat er speelt. Als ondernemer zie je meteen waar je staat, zonder dat je eerst door een wirwar aan rapportages hoeft te ploegen.”

Stephan Seijkens is ceo bij Newtone Advies & Accountancy. Foto: Dingena Mol

De rol van de adviseur

De adviseur speelt volgens Seijkens een steeds belangrijkere rol in de toekomst van het mkb. Door steeds weer veranderende wet- en regelgeving, onzekere geopolitieke spanningen en een dreigende handelsoorlog moet je als ondernemer snel kunnen schakelen en in kunnen grijpen wanneer een verandering in de wereld direct impact kan hebben op je bedrijfsvoering.

Door goede, actuele data altijd voorhanden te hebben kunnen we dit met elkaar vertalen naar concrete oplossingen die echt het verschil maken voor de ondernemer Stephan Seijkens

,,De regelgeving wordt steeds complexer en de marktdynamiek verandert snel doordat er veel onzekerheid over de toekomst is en ook consumenten technologie breed omarmen. Als ondernemer heb je vaak het gevoel dat je er alleen voorstaat, maar dat betekent niet dat je zelf altijd het antwoord hebt op veranderingen. Ons financieel platform biedt onze adviseurs en accountants de ruimte om proactief te schakelen met onze klanten. Door goede, actuele data altijd op het juiste moment voorhanden te hebben, kunnen we dit met elkaar vertalen naar concrete adviezen en oplossingen die echt het verschil maken voor de ondernemer.”

Onderscheiden door innovatie

Het onderscheidende vermogen van Newtone ligt in de combinatie van innovatie en vakmanschap. Door zelf een financieel platform te ontwikkelen, brengt het bedrijf technologische vernieuwing samen met de menselijke maat. Het ontwikkelen van het financieel platform is een proces waar Newtone enkele jaren geleden mee begonnen is en wat de komende jaren nog verder ontwikkeld en verfijnd wordt. Seijkens benadrukt dat het platform niet gericht is op efficiëntie, maar vooral op het ondersteunen van adviseurs zodat zij zich kunnen richten op het echte advies. Het platform fungeert als een krachtig gereedschap dat maatwerk mogelijk maakt en stelt adviseurs in staat hun volle potentieel te benutten, doordat ze minder bezig zijn met controleren en meer met adviseren.

,,Innovatie vormt de kern van onze strategie om ons te onderscheiden. Door te investeren in technologie zoals kunstmatige intelligentie en machine learning, blijven we vooroplopen. Het financieel platform fungeert als de motor achter onze dienstverlening, die processen versnelt en adviseurs meer tijd geeft voor het persoonlijke contact. Door de combinatie van vakmanschap en de juiste tools kunnen onze adviseurs de ondernemer beter ondersteunen, met behoud van de menselijke maat. Deze innovatieve koers stelt ons in staat om niet alleen mee te bewegen op de golven van verandering, maar om zelf de koers te bepalen, en daarmee het mkb sterker en wendbaarder te maken in een snel veranderende wereld.”