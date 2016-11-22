Remeha uit Apeldoorn wil voorop lopen in energieneutrale woningen

Hij is vaak verstopt, maar bijna elk huis heeft er een: de cv-ketel. Pas als de temperatuur in huis blijft dalen of als je ineens onder een koude douche staat, weet je hoe belangrijk hij is.

,,Je staat er niet bij stil, maar het is een knap staaltje techniek waarin gas, water en elektra samenkomen'', zegt Arthur van Schayk (55), algemeen directeur van ketelfabrikant Remeha in Apeldoorn. ,,Betrouwbaarheid is van ons product de belangrijkste eigenschap. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat een ketel het elke seconde van de dag doet.''

A-status

Remeha heeft een A-status verworven met de productie van cv-ketels, maar onder meer de digitalisering en de energietransitie dwingen tot het ontwikkelen van andere producten. Arthur: ,,Wij zetten multiprobleemoplossers op de markt. Natuurlijk bouwen we nog steeds ketels, maar onze producten krijgen meer functies. Zo moeten de nieuwste ketels in staat zijn om met zowel fossiele gassen als synthetische gassen om te gaan. Ook verwacht de consument dat de cv kan communiceren met zonnepanelen op het dak en met de warmtepomp die de warmte uit de omgeving gebruikt.''

Speelveld

Remeha bracht enkele jaren geleden al een energieopwekkende ketel op de markt. ,,Helaas was Nederland daar toen nog niet klaar voor. Energie opwekken kostte nog te veel.'' Het energieakkoord heeft het speelveld drastisch veranderd. Arthur popelt om met zijn bedrijf een rol te spelen in dit proces. ,,We moeten slim omgaan met de vraag naar volledig duurzame energiebronnen. Het is gaaf dat wij met onze producten een verschil kunnen maken.''

Hoewel all electric de trend is, wordt steeds meer gedacht in systemen die het elektriciteitsnet juist ontlasten. ,,Als alles elektrisch wordt, dan klappen alle netwerken eruit. Die zijn hier helemaal niet op berekend.''

Samenwerken

Om toch tot complete oplossingen te komen, zoekt Remeha samenwerking met bijvoorbeeld energieleveranciers en ontwikkelaars in verschillende branches. ,,Het delen van kennis is de randvoorwaarde voor succes. Iedereen wil straks een woning die energieneutraal is.''

De ontwikkelingen gaan razendsnel. ,,Het speelveld voor de komende jaren wordt nu bepaald'', weet de ondernemer. ,,Er zijn veel investeringen nodig en er wordt ingezet op meerdere technieken. Met Remeha kijk ik naar de mogelijkheden om hierin een steentje aan bij te dragen en tegelijkertijd als bedrijf te groeien.''

Foto: Rob Voss