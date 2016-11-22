Studentondernemer laat mensen zoeken naar juiste werkgever

Esmée Pater is pas 26, maar staat al zeven jaar te boek als ondernemer. Ze was in 2010 studentondernemer van het jaar, zette Stagerecensies.nl op, stond in de Viva400 en is oprichter van Jobsome, het onlineplatform waarop werknemers hun werkgever beoordelen.

Wie: Esmée Pater (26)Wat: werkgeversrecensiesWaar: ZwolleSinds: 2014Grootte: vier medewerkersContact: esmee@jobsome.nl

,,We besteden veel tijd aan werken en toch verdiepen we ons niet eerst in de werkgever. Dat vind ik bijzonder. In plaats van te zoeken naar vacatures kun je zoeken naar een werkgever die bij je past. We zitten nu boven de 20.000 unieke bezoekers per maand.''

Reviews

Bedrijven plaatsen hun profiel op Jobsome en betalen daarvoor, afhankelijk van de omvang van het bedrijf. ,,De reviews staan daar los van. Elk bedrijf kan beoordeeld worden. Dat doen we op een nette manier. Je moet op minimaal acht punten scoren om een recensie te geven, dat dwingt tot nadenken. Meer dan 70 procent is vrij positief over zijn werkgever.''

Twee woorden

Jobsome is een samenvoeging van job en awesome: geweldig werk. Dat is precies wat de jonge ondernemer uitstraalt. ,,Iedereen zou zijn werk zo leuk moeten vinden als ik. Mijn plan is om te komen tot een medewerkersservice, zoals al wel overal een klantenservice bestaat. Ik zou graag de tevredenheid van medewerkers willen meten. Daar zoeken we investeerders voor. Gewoon de vraag :Heb je lekker gewerkt vandaag? En dan kiezen uit vijf smileys.''

