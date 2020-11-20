Wat is het geheim van ondernemersechtpaar Jordy en Lena Cobelens?

Ondernemersechtpaar Jordy en Lena Cobelens timmert flink aan de weg. Hij is dankzij zijn succesvolle horlogemerk TW Steel genomineerd voor de titel Meest Inspirerende Ondernemer van 2020, terwijl zij wereldwijd furore maakt met haar startup Le Olive die gepersonaliseerde kimono's produceert. Wat is hun geheim?

De basis van zakendoen lag voor Jordy Cobelens met zijn horlogemerk TW Steel in traditionele retail. Door de digitalisering en nu ook nog eens corona verschuift die handel echter steeds meer naar het internet. TW Steel en ook Le Olive doen tegenwoordig vooral zaken via e-commerce. ,,Het is heel moeilijk om zo'n tradtionele business-structuur te veranderen", vertelt Jordy Cobelens. A,,ls je dan zelf e-commerce gaat bedrijven stuit je natuurlijk op weerstand, omdat men vindt dat je met je zakenpartners aan het concurreren bent. Dan leg ik uit dat het niet onze keuze is om online te gaan verkopen, maar het is de keuze van de consument."

Lena Cobelens beleefde haar doorbraak met dank aan influencers. De personaliseerde kimono's van Le Olive bleken een enorme hit toen ze massaal werden gedeeld op social media. ,,Mijn voordeel was dat ik voorheen een modellen- en hostessenbureau had en veel van die meiden al kende. Omdat zij enorm enthousiast waren, kostte het me totaal geen moeite om reclame te maken. De eersten deelden het uit zichzelf, waarna er nog meer influencers spontaan bij me aanklopten omdat ze ook wel een gepersonaliseerde kimono' wilden."

Beluister het complete interview met Jordy en Lena Cobelens via de podcast bovenaan dit artikel. Het gesprek gaat onder meer over het belang van influencer-marketing en hoe je voor te bereiden op Black Friday en de decembermaand.