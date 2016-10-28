Winkels Deventer mogen ruimer open op zon- en feestdagen

Nog dit jaar mogen supermarkten, bouwmarkten en tuincentra in Deventer ruimer open op zon- en feestdagen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor, meldt de Stentor vrijdag.

Lees verder onder de advertentie

Het gemeentebestuur wil supermarkten de mogelijkheid te geven om op alle feestdagen open te zijn. Tot nu toe mochten zij niet open op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag. Hiermee wordt ingespeeld op regionale en landelijke ontwikkelingen en wordt tegenwicht geboden aan het aanbieden van maaltijden via internet.

Bouwmarkten

Ook bouwmarkten en tuincentra kunnen, zoals de gemeenteraad eerder al op hoofdlijnen uitsprak, straks op zon- en feestdagen open. Verder mogen alle winkels op Goede Vrijdag open tot 22.00 uur (was 19.00 uur). Het aantal reguliere koopzondagen blijft op verzoek van ondernemerskoepel MKB Deventer en Binnenstadsmanagement gehandhaafd op zestien per jaar.

Lees verder onder de advertentie

Volgend jaar wordt met MKB Deventer, Binnenstadsmanagement en Runshoppingcentrum De Snipperling besproken of het aantal koopzondagen opnieuw overwogen moet worden. De verwachting is dat de raad eind november een besluit neemt over de voorstellen.