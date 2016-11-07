Zwolle wil 4 ton uittrekken voor centrummanagement

Het centrum van Zwolle krijgt volgend jaar een 'algemeen directeur'. Voor deze binnenstadbaas wil het college van burgemeester en wethouders 400.000 euro vrijmaken voor 2017 en 2018, meldt De Stentor.

Lees verder onder de advertentie

De helft is salaris, de andere twee ton kan de manager gebruiken voor ontwikkelingen in het stadshart.

Verbinder

"Vroeger heeft Zwolle ook zo'n persoon gehad. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we zo'n centraal figuur missen die de kanalen binnen de gemeente kent en een verbinder is", legt wethouder Filip van As uit. "In de binnenstad gebeurt heel veel. Neem de terrassen, openbare ruimte, het ZwolleFonds. Er zijn heel veel verschillende lijntjes."

Lees verder onder de advertentie

Aanjager

Hij wijst in dit verband op de functie die 'inspirator' Rhoda van Eeden in het kwakkelende Broerenkwartier vervult. De binnenstadmanager zou zo'n aanjager moeten zijn voor het complete centrum. Voor de vraag wie dit zou moeten zijn, is het volgens Van As nog te vroeg. Eerst is het aan de gemeenteraad om vrijdag in te stemmen met dit collegevoorstel. Pas daarna wordt er samen met ondernemers een profiel opgesteld. "Hoe dan ook wordt het niet iemand uit het stadhuis."

Lange termijn

Lees verder onder de advertentie

Met het creëren van deze functie komt de lokale overheid tegemoet aan een wens van ondernemersclub CityCentrum. Voorzitter Peter Pels haalde ruim een jaar geleden nog hard uit naar de gemeente vanwege het gebrek aan regie. Hij sprak van houtje-touwtjemanagement.

In eerste instantie wordt de centrumbaas voor twee jaar aangesteld. Daar is nu budget voor. "Maar als je gaat nadenken over invoering hiervan wil je dat wel voor langere termijn doen."