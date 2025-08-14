Na 6 jaar zwoegen eindelijk legaal: Max en Chingiskhan bouwden ‘Apple’ onder de E-steps

Niet één, maar zes jaar hebben ze erover gedaan om de eerste legale E-step van Nederland te hebben. Nu zijn Max Schalow (27) en zijn compagnon Chingiskhan Kazakhstan (27) zover om met de Selana Alpha de markt te veroveren. En ze zijn ambitieus: volgend jaar wil het duo er zo’n 100.000 verkopen. Al zien ze ook een duidelijke rol voor de politie in dit verhaal.

Max en Chingiskhan leerden elkaar in 2019 kennen tijdens hun studie aan de Hogeschool in Arnhem en Nijmegen. Max komt uit Engeland, Chingiskhan uit Kazachstan. In hun studietijd zetten ze een bedrijf op met elektrische deelsteps en later e-bikes. Door alle beperkingen waar ze dan tegenaan liepen, namen ze het besluit een straatlegale E-step te gaan ontwikkelen. Dat leek eenvoudiger dan gedacht, want uiteindelijk nam het duo pas op 1 juli jongstleden de eerste elektrische step met kenteken in ontvangst: de Selana Alpha.

Selana Alpha E-step Foto: Selana

Buiten Nederland is de elektrische step niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Deels vanwege alle deelprojecten in de grote Europese steden waardoor je er de stepjes in grote aantallen door het verkeer ziet razen. Ook in Nederland rijden er ongeveer 300.000, al mag je daar in ons land officieel niet de weg mee op.

Nederland perfect voor de E-step

Het bewijst wel het potentieel van de E-step aldus Max, een van de oprichters van Selana. „Bovendien kent Nederland de perfecte omstandigheden voor de E-Step: het is grotendeels vlak, er zijn veel stedelijke gebieden waar de auto het steeds moeilijker krijgt en de Nederlander is al gewend aan het rijden op twee wielen”, verklaart Max de belangstelling voor ons land.

We dachten in het begin heel naïef dat we het met een jaar wel voor elkaar zouden hebben Max Schalow

Vandaar dat ze bleven doorzetten om een straatlegale versie van de elektrische step voor elkaar te krijgen. „Soms was dat niet makkelijk want het kost echt doorzettingsvermogen”, vertelt Max. „We dachten in het begin heel naïef dat we het met een jaar wel voor elkaar zouden hebben. Dat werden er dus zes. Maar we geloven in het potentieel, dat hielp ons. Daarnaast waren er al zoveel investeerders aangehaakt die we niet teleur wilden stellen, dat we ook door moesten. Gelukkig hadden we afleiding met onze andere activiteiten als e-bike sharing. Bovendien hebben we daar veel van geleerd. Over hoe je een merk bouwt, marketing bedrijft of een team leidt.”

Selana moet de Apple onder de elektrische steps zijn

Wat ook hielp, volgens Max, was de grote belangstelling voor hun product. Volgens het bedrijf zijn er al 10.000 gegadigden die op voorhand al interesse hebben getoond om er eentje te kopen. Maar wie ziet Selana dan als hun klanten? „Voornamelijk particulieren die in de drukke binnenstad de step als prima alternatief zien voor bijvoorbeeld de fiets. Vooral als je niet bezweet op het werk wilt aankomen. Zij willen alleen geen gezeur met de politie en een kwalitatief goed product. We zien ons een beetje als de Apple onder de steps. Je moet ons willen kopen vanwege het goede design, de degelijke uitstraling en de kwaliteit.”

Selana Alpha E-step Bron: Selana

De RDW-goedkeuring moet daarnaast ook bedrijven over de streep helpen om de E-step aan te bieden als alternatief vervoer aan hun personeel. Bang voor de negatieve sentimenten vanuit de publieke opinie, zoals nu met de fatbike, zijn ze niet bij Selena. Max: „Die negativiteit komt ook door de slechte producten die nu overal rondrijden. En die goedkope stepjes laten mensen makkelijk rondslingeren. Dat helpt niet. Bij fatbikes zie je verder dat die massaal worden opgevoerd waardoor ze veel harder rijden dan mag. Dat zal met onze E-step niet gebeuren. Verder mag je daarmee de weg op en dus niet op de stoep rijden. Bovendien zullen eigenaren er door zijn hogere prijs ook anders mee omgaan.”

Selana heeft geleerd van Van Moof

Plannen om hun E-step aan te bieden als deelvervoeroptie heeft Selena niet. De focus ligt nu puur op het op stoom brengen van de fabricage. Die moet groeien van 1200 nu naar 10.000 per maand, waarbij de waarborging van de kwaliteit cruciaal is. De verkoop gaat online en via een flagshipstore in Amsterdam. Klanten moeten de E-step immers zelf kunnen ervaren. Maar de Selana moet straks ook te koop zijn bij de meer premium fietsenwinkels die vervolgens eveneens het onderhoud kunnen uitvoeren.

Wij kiezen bewust voor standaard componenten waarmee we geen leveringsproblemen verwachten Max Schalow

Max zegt verder geleerd te hebben van de mislukkingen van diverse challengers in de fietsenwereld, zoals VanMoof. „Wij kiezen daarom bewust voor standaard componenten, waardoor we geen leveringsproblemen verwachten. Daarnaast hebben we een heel proces van testen doorlopen om aan de eisen van de RDW te voldoen, zodat we echt een kwalitatief goed product hebben. En we bouwen aan een goed dealernetwerk waar de consument terecht kan met problemen of voor onderhoud.”

Politie speelt rol in acceptatie E-step

De eerste klanten zullen in leeftijd variëren van 25 tot 45 jaar, zo schat Max in. Zij hebben de 1900 euro die de Selana kost er kennelijk graag voor over, als je naar de te verwachten aantallen kijkt. Later volgen overigens ook wat goedkopere modellen, aldus de fabrikant. Concurrentie verwacht Max de eerste twee jaar niet vanwege de moeite die het kost om het hele proces tot legalisering te doorlopen.

Selana Alpha E-step Bron: Selana

Er is nog een stap die Selana moet zetten om de acceptatie een handje te helpen. ,,Nu is het aan ons om de politie te wijzen op onze legale E-step zodat ze vaker en beter gaan handhaven op de illegale stepjes waarmee mensen nu in het verkeer rijden. Als dat gaat gebeuren, zal de legale elektrische step ook hier massaal geadopteerd worden, net zoals in de rest van de wereld.”

