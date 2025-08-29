Elektrische citycar vervangt bestelbus? 30 procent groei door zero-emissiezones: ‘Steeds meer interesse’

Voor de schilder, loodgieter of bezorger met een dieselbus gaat de stad steeds vaker op slot. Zero-emissiezones dwingen het mkb naar alternatieven. De zogeheten citycars winnen terrein en bedrijven als E-Tuk Factory en PuraMobi spelen daar op in. „De vraag is alleen hoe snel ondernemers de stap durven zetten.”

Wie de stad in rijdt, ziet ze overal: de kleine citycars, officieel lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s). Volgens het CBS rijden er inmiddels 23.666 in Nederland: 30 procent meer dan vijf jaar geleden. Ze zijn wendbaar, schoon en kostenbesparend.

Door de zero-emissiezones ontdekken steeds meer bedrijven ze als alternatief. Vanaf 2029 mogen in veel binnensteden alleen nog elektrische of waterstofvoertuigen rijden.

E-Tuk Factory: van Delft naar Europa

Die groeiende aantallen zie je terug in de markt. Fabrikanten en importeurs ontwikkelen nieuwe voertuigen en diensten om de binnenstad voor ondernemers bereikbaar te houden. E-Tuk Factory en PuraMobi zijn daar twee duidelijke voorbeelden van.

E-Tuk Factory ontstond in 2009 uit de eerste volledig elektrische tuktuk, een afstudeeropdracht aan de TU Delft. Het bedrijf groeide uit tot een internationale onderneming met vijftig medewerkers en kantoren in Nederland, Portugal en Thailand.

De voertuigen worden anno nu in meer dan tien landen ingezet, vooral voor citytours en shuttles. In Zuid-Europa heeft E-Tuk Factory naar eigen zeggen ruim 60 procent van de markt in handen, met lokale ondernemers en grote namen als Coca-Cola en Heineken als klanten.

De Ondernemer | Eli en Oger bouwden samen de perfecte stadsauto.

De groei is terug te zien in de cijfers: de omzet liep op van 2,8 miljoen euro in 2023 naar 4,3 miljoen in 2024. „We geloofden sinds dag één in duurzaam, slim en kostenefficiënt vervoer”, zegt Business Director Maarten Lijftogt in gesprek met De Ondernemer. „Een beetje beter doen voor de aardbol en de leefomgeving in de binnensteden was onze drijfveer. Ook toen iedereen nog sceptisch was over ‘stekker rijden’.”

Haperende supply chains

Met de SmarTuk, een elektrische driewieler, richt E-Tuk Factory zich nu op stadslogistiek en last-mile delivery. Het voertuig kan evenveel vervoeren als een kleine bestelwagen, maar tegen de kosten van een tweewieler. De prijs ligt tussen de 9.500 en 15.000 euro exclusief btw. „Het voertuig brengen we bewust rustig op de markt”, zegt Lijftogt. „Niet van de daken schreeuwen, maar goed luisteren naar partijen die jou ook zien staan.”

Na drie jaar beginnen bedrijven winst te draaien op onze voertuigen Maarten Lijftogt Business Director E-Tuk Factory

Op technisch vlak kiest het bedrijf ervoor zoveel mogelijk in eigen hand te houden. „We hebben de black box van e-mobility opengebroken door zelf batterijen te assembleren en data te verzamelen over gebruik en onderhoud,” zegt Lijftogt. „Daarmee verlagen we kosten voor klanten en maken we hun business case voorspelbaar. Na drie jaar beginnen bedrijven winst te draaien op onze voertuigen.”

Groei naar 4.000 voertuigen per jaar

Na acht jaar in deze business denkt hij vooral in kostenefficiëntie, samenwerking en realisme. „Corona, oorlogen en haperende supply chains hebben ons geleerd dat schaalbare kwaliteit de enige weg vooruit is.”

De ambities zijn dan ook groot: 400 tot 800 SmarTuks in 2026, 1.200 in 2027 en doorgroei naar 4.000 voertuigen per jaar in 2030. „De last mile is en blijft elektrisch”, zegt Lijftogt. „Bedrijven hebben tijd nodig om te zien dat de kwaliteit goed genoeg is voor dagelijks gebruik, maar dat komt.”

PuraMobi en de Bee1

Ook PuraMobi, importeur van Beemobs in Nederland, België en Duitsland, speelt eveneens in op die nieuwe realiteit. De Bee1 van het bedrijf is getest in meerdere Europese steden en verkrijgbaar als 45 km/u- en 55 km/u-variant. De ladingcapaciteit loopt op tot 1.500 liter, waarmee het voertuig een groot deel van de dagelijkse stadslogistiek aankan. Daar kun je best wat gereedschap in kwijt.

„De Bee1 is wendbaar, makkelijk te parkeren en kan verrassend veel meenemen”, zei manager klantenservice Ron Remeeus hier eerder over in het radioprogramma De Ondernemer Live. „Voor mkb’ers in de stad zijn de lage operationele kosten en het eenvoudige onderhoud doorslaggevend. Je hebt geen bpm of wegenbelasting, en onderdelen zijn snel vervangbaar.” De basisprijs van de Bee1 ligt rond de 16.990 euro. „En we bieden 24/7 service aan zakelijke klanten.”

We merken dat steeds meer bedrijven interesse tonen Puramobi

Gevraagd naar de huidige stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het citywagenpark, geeft het bedrijf aan zijn strategische plannen nu niet prijs te willen geven. Wel laat Puramobi weten ‘gestaag door te bouwen’. „We merken dat steeds meer bedrijven interesse tonen.”

Met de Eli Zero door Amsterdam

Daarnaast mengt Eli Nederland zich in dit speelveld. Met de Eli Zero introduceerde het bedrijf eerder bij De Ondernemer een compacte elektrische citycar die inmiddels zelfs een luxe Ogér-editie kent, compleet met leren interieur en CarPlay, vernoemd naar de Amsterdamse herenkledingwinkel. „Sommige klanten hebben een Bentley in de garage, maar rijden naar Ogér met de Eli”, aldus mede-eigenaar Kevin Simons.

Vooral in het altijd drukke Amsterdam groeit de vraag snel, mede dankzij de speciale LEV-parkeervergunning. Maar ook andere steden zoals Arnhem, Zwolle en Amersfoort toonden al snel belangstelling voor de behendige citycar.

Citycars in cijfers • In Nederland 23.666 voertuigen, 30 procent meer dan 5 jaar geleden. • Prijsrange: 9.500 – 27.000, afhankelijk van uitvoering.

• Kostenvoordeel: geen bpm of wegenbelasting, laden kan via stopcontact.

• Zakelijke markt: bij E-Tuk Factory goed voor 35-40 procent van de omzet.

• Beleid: sinds 2025 zero-emissiezones in 16 steden; vanaf 2029 alleen elektrisch of waterstof toegestaan.

Van niche naar noodzaak

Zowel Eli Nederland als E-Tuk Factory en PuraMobi laten zien hoe de markt voor lichte elektrische voertuigen razendsnel verandert van niche naar noodzaak. De LEVV’s bewijzen zich steeds meer als praktische en betrouwbare oplossing voor zakelijk stadsvervoer.

„Als de dag er is dat lichte elektrische voertuigen net zo vanzelfsprekend zijn als een bestelbus,” zegt Lijftogt tot slot, „dan zijn álle twijfels over de LEV-business weg.”

