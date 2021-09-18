Personeelstekort, tal van branches, tal van bedrijven hebben er momenteel mee te kampen. Ook de bouwsector. Johan Rozendaal van Rozendaal Bouwbedrijf lost dat probleem gedeeltelijk op met ex-gedetineerden. Van zijn 14 personeelsleden is er nu eentje ex-gevangene, binnenkort worden dat er twee.

Voor veel ondernemers zijn ex-gedetineerden wellicht niet het eerste waar ze aan denken bij het zoeken naar nieuw personeel. Want: dat zijn toch geharde criminelen die je bestelen zodra je even de andere kant uitkijkt? ,,Ik snap dat dat beeld er is”, zegt Johan Rozendaal van het gelijknamige bouwbedrijf. ,,Maar de werkelijkheid is even anders. Er zijn heel veel jongens die ergens een verkeerde keuze hebben gemaakt, met de verkeerde vrienden omgegaan zijn en zo in de gevangenis terecht zijn gekomen. Pas als je met ze gaat praten, merk je dat ze net zo zijn als jij.”

'Het maakt je wereld groter'

Rozendaal ziet het juist als een verrijking voor zichzelf en zijn personeel om deze mensen in dienst te nemen. ,,Het maakt je wereld groter. De andere jongens die hier werken zien ook dat huisje-boompje-beestje niet altijd vanzelfsprekend is. Ze krijgen een band met de collega’s die ex-gedetineerd zijn. We hadden een jongen hier werken die wachtte op de uitspraak in zijn zaak. In de tussentijd mocht hij naar huis. Na de uitspraak moest hij alsnog een jaar zitten, maar de collega’s houden contact. Hij komt na zijn vrijlating zeker ook weer terug.”



Als gedetineerden bijna vrij komen, mogen ze eerst een half jaar overdag werken en ’s avonds weer de gevangenis in. Dan kunnen ze wennen aan het leven buiten de gevangenis

Reclassering en justitie over de vloer

Een ex-gedetineerde als personeelslid betekent dat reclassering en justitie over de vloer komen, net als Gevangenenzorg. ,,Zij hebben ervoor gezorgd dat ik met met mijn bedrijf met ex-gedetineerden in contact kwam. Gevangenenzorg Nederland begeleidt gevangenen naar werk en bemiddelt tussen ex-gedetineerden en werkgevers. Als gedetineerden bijna vrij komen, mogen ze eerst een half jaar overdag werken en ’s avonds weer de gevangenis in. Dan kunnen ze wennen aan het leven buiten de gevangenis. Ik heb een jongen hier werken die zzp’er wilde worden, daar stond reclassering helemaal achter. Hij krijgt alle ruimte en ze helpen hem zelfs op weg. Hij doet nu ook klusjes voor een aannemer hier in de buurt en daar stuurt hij ook de factuur naartoe zodat hij meerdere opdrachtgevers heeft.”

Om de twee tot drie maanden komt iemand van justitie en van reclassering op bezoek om te kijken hoe het gaat en dan hebben ze gesprekken. ,,Dan zeggen ze ook of het goed gaat of niet”, legt Rozendaal uit. ,,Veel van wat je doet en de ex-gedetineerde laat doen, moet je overleggen, maar dat is vaak geen probleem. De jongens moeten zelf kiezen welke weg ze willen volgen. Sommigen zullen best terugvallen, maar je moet ze wel de keuze geven. Veel jongens willen dat helemaal niet, die hebben liever een normaal leven met een gezin.”



'Iedereen verdient een tweede kans'

Een gedetineerde die vrij komt krijgt een blauwe plastic zak mee en dan? Meestal hebben ze geen woonruimte en geen werk, geen contacten en geen opvang. Ze moeten een uitkering aanvragen, maar vaak duurt het drie maanden voordat ze hun eerste geld krijgen met dan dus een kans op een terugval, weet ook Johan Rozendaal. ,,Die jongens hebben een netwerk nodig van mensen buiten de gevangenis. Toen ik werd uitgenodigd om te komen kijken in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel ging er een wereld voor me open. Het zijn gewone mensen die een baan en een gezin willen. Ze willen een vak leren. Ook harde jongens die een flinke straf hebben uitgezeten. Iedereen verdient een tweede kans en ik zag daar vakmensen."

Subsidieregeling loonkosten

,,Toen een van de jongens vroeg of hij bij me zou kunnen werken, heb ik dat met iedereen overlegd. Het hele bedrijf moest er achter staan. Dat gebeurde en zo kwam de eerste binnen. Ik ben christen en in de Bijbel staat ook dat we gevangenen moeten verwelkomen, dat we ze moeten bezoeken in de gevangenis. Als we een stapje verder gaan en ze werk geven, is dat dan niet nog beter? Ik zag met eigen ogen hoeveel potentieel er in die ene gevangenis zit waar ik ben geweest. We hebben allemaal tekort aan personeel en dit is niet dé oplossing, maar wel een oplossing waar iedereen beter van wordt. Je bent in het eerste half jaar amper loonkosten kwijt vanwege een subsidieregeling."



Zijn er dan nooit problemen met ex-gedetineerden? ,,Ik heb ze niet gehad, ik ben wel altijd open, ook tegen onze klanten. Sommigen willen beslist niet dat er een ex-gedetineerde in hun huis komt. Dat respecteer ik, maar dat is voor mij geen reden om deze mensen niet in dienst te willen hebben. Dat die ene jongen zzp’er is geworden, vind ik wel jammer. Ik had hem graag in dienst gehouden, maar ik gun het hem van harte. Het gaat om zijn toekomst.”

Meer informatie: www.gevangenenzorg.nl