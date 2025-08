Meer bedrijven ervaren personeelstekort: grootste belemmering voor bedrijfsvoering ondernemers Meer bedrijven ervaren personeelstekort. Foto: Shutterstock

Geschreven door: Redactie De Ondernemer Leestijd 2 minuten • 6 augustus 2025, 8:16

Meer bedrijven in Nederland ervaren een tekort aan personeel. Dat melden onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) en ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Het algehele vertrouwen van Nederlandse ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal wel minder negatief geworden.