YoungCapital introduceert Instagram-solliciteren om gen Z te bereiken: ‘Je bent gek als je ze daar niet benadert’

Recruitmentbureau YoungCapital introduceert Instagram-solliciteren. Want „de drempel om te solliciteren moet omlaag.” Jongeren kunnen via de chatfunctie van het platform hun interesse kenbaar maken, waarna een AI-agent alles doorzet en een menselijke recruiter direct contact met hen opneemt. Recruitmentexpert Jesse Geul: „Gen Z chat daar, ze kopen daar en nu kunnen ze er ook solliciteren: een hele slimme zet.”

Lees verder onder de advertentie

Bij recruitmentbureau YoungCapital kun je vanaf nu solliciteren via Instagram. Kandidaten kunnen in de DM (Direct Message) ‘sliden’, waarna hun sollicitaties rechtstreeks bij de recruiters van het recruitmentbureau binnenkomen. Hoewel niet helemaal rechtstreeks: een AI-systeem doet de voorselectie of treedt op als carrièrecoach. Volgens YoungCapital is dat precies wat gen Z wil: digitaal solliciteren via een AI-chatbot.



Weg met alle drempels

‘Solliciteren is zwaar verouderd’, schrijft Hugo de Koning, oprichter van YoungCapital, op LinkedIn. ‘Jongeren navigeren online heel anders dan 10 jaar geleden. En veel sollicitatieprocessen zijn daar nog steeds niet op ingericht. Ze verwachten terecht dat iets snel, duidelijk en direct werkt. Dan voelt de klassieke route via een website met lange formulieren en vacatures al snel als een omweg.’



Hugo stelt dat de drempel naar werk omlaag moet. Eerder schreef De Ondernemer al dat maar liefst 40 procent van de werkzoekenden afhaakt voordat ze solliciteren. Omdat het proces ze niet aanspreekt, te omslachtig lijkt.

Ze zitten gemiddeld 2,5 uur per dag op social media. Je doelgroep zit daar gewoon. Je bent eigenlijk wel gek als je ze daar niet benaderd Laura Bas Gen Z-expert

Social first generatie

Volgens recruitmentexpert Jesse Geul is Instagram-solliciteren een slimme zet van YoungCapital. „YoungCapital heeft natuurlijk 100 procent gen Z als doelgroep: startende werknemers rond de 25 jaar.” Zij kijken echt op een andere manier naar processen en vinden het niet normaal om eerst naar een website te gaan. Voor gen Z is het social first: Insta, TikTok of Snapchat. Ze chatten daar, ze kopen daar en nu kun je ook solliciteren. Een hele slimme zet.” Laura Bas, jongerenonderzoeker en gen Z-expert, beaamt dit: „Ze zitten gemiddeld 2,5 uur per dag op social media.” Je doelgroep zit daar gewoon. Je bent eigenlijk wel gek als je ze daar niet benadert.”



De nieuwe sollicitatiemethode doet denken aan het WhatsApp-solliciteren dat Kruidvat twee jaar geleden lanceerde en Jumbo afgelopen maand invoerde. Na het achterlaten van een telefoonnummer op de website van Jumbo neemt de AI-agent direct contact op via WhatsApp en worden de belangrijkste zaken uitgevraagd om te kunnen solliciteren. Bij een match kan de sollicitant een gesprek plannen op momenten die de winkel vooraf heeft opgegeven. „Maar hier zit je nog steeds met de tussenstap van het navigeren naar een website”, aldus Jesse. „Dat heeft YoungCapital met het Instagram-solliciteren volledig weggenomen.”



Lees verder onder de advertentie

Insturen cv blijft bestaan

Jesse verwacht niet dat dit een kanteling wordt van de manier waarop we solliciteren. „Voor heel veel mensen werkt het nog steeds prettig om via hun laptop te solliciteren: zij hebben netjes een mapje waarin ze hun cv en motivatiebrieven opslaan.” Het hangt volgens hem ook van het type bedrijf af. Je moet al een sterke presence op Instagram hebben: „De Belastingdienst zal dit bijvoorbeeld niet snel toepassen. Maar een Coolblue zie ik het wel doen.” Laura is het daar niet helemaal mee eens: „Voor instapbaantjes als vakkenvullen en vakantiewerk denk ik wel dat het de toekomst van solliciteren is, 100 procent.”



Jesse benadrukt dat het laagdrempeliger maken van solliciteren altijd leidt tot meer sollicitaties. „Het risico hiervan is dat er ook totaal ongemotiveerde mensen een berichtje sturen.” Het helpt de kwaliteit van de sollicitaties niet vooruit en doet het percentage afhakers groeien”, zegt hij. Dat is ook direct zijn voorbehoud. „Maar over het algemeen lijkt het Instagram-solliciteren, zeker met de focus op de jonge generatie, een handige manier om het sollicitatieproces en daarmee de toegang tot werk laagdrempeliger te maken.”



