,,Wij zijn geen chocoladebedrijf dat impact maakt, we zijn een impactbedrijf dat chocola maakt." Aan het woord Mr. Tony's Chocolonely zelve, Henk-Jan Beltman, openhartig over onder meer zijn enorme drive - nog meer - succes te halen en zijn rol als ceo binnen en buiten het bedrijf. ,,Alle mensen die hier werken zijn zó toegewijd, dat vind ik het allerbelangrijkste. Op de tweede plaats, heel dicht daarachter, komt de impact op de boer."

Nadat een reportage van de Keuringsdienst van Waarde aan het licht bracht hoeveel misstanden plaatsvonden in de chocolade-industrie richtte journalist Teun van de Keuken in 2005 Tony’s Chocolonely op. Inmiddels is Tony’s een klinkende naam en is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste chocoladeproducent van Nederland. Het is volgens velen de lekkerste chocolade in het schap en het bedrijf heeft ook nog een duidelijke missie, namelijk de wereldwijde chocoladehandel honderd procent slaafvrij maken.

Ook de groeiambitie valt niet te ontkennen, want voor een omzetgroei van minder dan vijftig procent doet ceo Henk-Jan Beltman het niet. ,,Wij draaien nu een omzet van zeventig miljoen, maar binnen deze miljardenbusiness stelt dat niets voor.”

'Bent u echt de baas van de chocolade?'

,,Als je op het schoolplein staat en er komt een klasgenootje van je kinderen naar je toe die met pretoogjes vraagt: bent u echt de baas van de chocolade? Dan heb ik de mooiste baan van de wereld. Als je een dag later in Ghana bent en daar een kind van dezelfde leeftijd ziet werken op een plantage, denk je: wat hebben we er een puinhoop van gemaakt op deze wereld.”

,,Ik wil iedere dag trots zijn op wat ik doe. Als ik straks in mijn schommelstoel in het bejaardentehuis zit, wil ik met een glimlach op mijn werkzame leven terugkijken. En die glimlach krijg ik van twee dingen. In de eerste plaats wil ik een team bouwen van de mooiste mensen. Alle mensen die hier werken zijn zó toegewijd, dat vind ik het allerbelangrijkste. Op de tweede plaats, heel dicht daarachter, komt de impact op de boer."

,,Tony’s werkt rechtstreeks samen met zevenduizend boeren en heeft via deze samenwerking hun situatie aanzienlijk verbeterd. Het gezin en de gemeenschap van die boeren profiteren ook, dus in totaal hebben zo’n 35.000 tot 50.000 mensen (in)direct profijt van wat wij hier doen. Daar leef ik voor.”

'Je moet met elke vezel in je lijf geloven dat juist jouw mensen het verschil gaan maken'

,,Ik heb ontzettend veel moeite met de uitspraak ‘dat heb ík gedaan’. Ik zie mijn rol bij Tony’s als het fundament waarop iedereen die hier werkt kan bouwen, zodat zij boven zichzelf uit kunnen stijgen. Ik geef hen het vertrouwen dat zij nodig hebben, lof wanneer het hen toekomt en ik vang ze op als ze volledig op hun bek dreigen te gaan. Je wordt als ondernemer snel bovenaan de apenrots gezet en daar heb ik een ontzettende hekel aan. Je moet met elke vezel in je lijf geloven dat juist jouw mensen het verschil gaan maken. Het collectief is belangrijker dan degene die aan het roer staat.”

'Bij Heineken vonden ze mijn drive te ondernemend'

,,Ik heb altijd mijn eigen projecten georganiseerd en daar verdiende ik meer geld mee dan ik ooit in loondienst zou krijgen. Toen ik studeerde, kocht ik bijvoorbeeld domeinnamen op die ik voor veel geld weer verkocht. Toen ik mijn papiertje haalde, zag ik dat als een toegangskaartje om bij een grote corporate te kijken om te leren hoe het daar werkt. Ik ben begonnen bij Heineken, maar dat liep eerder af dan verwacht, omdat zij aangaven dat ik te ondernemend was en ze iemand wilden hebben die binnen de kaders bleef."

'Hoe meer chocola je verkoopt, hoe meer geld je verdient, des te groter de impact'

,,Wij zijn geen chocoladebedrijf dat impact maakt, we zijn een impactbedrijf dat chocola maakt. We draaien nu zeventig miljoen euro omzet en hebben 120 man personeel, maar het geld en de groei zijn slechts middelen om het hoogste doel te bereiken: impact maken. Hoe meer chocola je verkoopt, hoe meer geld je verdient, des te groter de impact die je kunt maken. Ik wil dat deze manier van denken in elke porie van het bedrijf doordringt.”

