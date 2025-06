‘Oscar’-winnend miljoenenbedrijf bewijst: gelukkige werknemers zorgen voor meer omzet

Lees verder onder de advertentie

Driessen Groep uit Helmond won afgelopen maand de prestigieuze Willem van der Leegte Award, de ‘Bedrijfs-Oscar van Zuidoost-Brabant’. Het familiebedrijf onderscheidt zich met een bijzondere filosofie: werkgeluk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. „Wij geloven erin dat als je medewerkers werkgelukkig zijn, dit zich doorvertaalt in gelukkige klanten”, vertelt ceo Jeroen Driessen vanuit de Brainport Human Campus in Helmond.

Driessen Groep: van ambtenaar tot miljoenenbedrijf

Ruim dertig jaar geleden nam Jan Driessen, toen hoofd personeelszaken bij de gemeente Helmond, een gedurfde stap. Hij zag kansen in het uitbesteden van salarisadministraties en begon voor zichzelf. „Mijn vader dacht: kunnen we daar niet gewoon een kantoor van maken waar gemeenten hun salarisadministratie aan kunnen uitbesteden?”, vertelt zijn zoon Jeroen. Die beslissing vormde de basis voor wat nu een ‘familie van bedrijven’ is in het domein van mens en werk.

De holding omvat inmiddels verschillende bedrijven met eigen namen, kleuren en identiteiten, die werken voor organisaties in de publieke sector en mensen die (willen) werken bij de overheid, in het onderwijs en in de zorg. Van uitzendorganisaties tot arbodiensten, van hr-consultancy tot hr-software. Allemaal gericht op één doel: mensen aan het werk helpen of bedrijven helpen een betere werkgever te zijn. Jaarlijks zorgt Driessen Groep ervoor dat ongeveer 15.000 flexibele krachten worden uitgezonden naar organisaties door heel Nederland.

De drie P's van werkgeluk

Het succes van Driessen Groep rust op drie pijlers, de drie P’s: Pleasure, Purpose en People. „Het is niet hand in hand bij het kampvuur zitten en kumbaya zingen”, benadrukt Driessen. „Er zit echt een filosofie en wetenschap achter.”

Pleasure draait om plezier in het werk wat je doet. Driessen pleit ervoor dat mensen minstens de helft van hun tijd besteden aan taken waar ze goed in zijn en energie van krijgen. Een praktijkvoorbeeld: in de zorg besteden verzorgenden vaak 30 tot 35 procent van hun tijd aan administratie. „Ze zijn er niet goed in, want dat hebben ze niet geleerd. Bovendien houdt die tijd af van datgene wat ze eigenlijk wel heel graag doen: voor mensen zorgen.”

Betekenisvol werk en sociale verbinding

Purpose, de tweede P, gaat over werk doen dat ertoe doet. „Als jij ergens tijd aan besteedt en je bent aan het werk, dan moet je wel het gevoel hebben dat de vruchten van jouw werk ergens aan bijdragen.” Hij vergelijkt het met een journalist die een mooi artikel schrijft dat vervolgens niet gepubliceerd wordt. „Dat doet afbreuk aan het gevoel dat je iets hebt gedaan dat ertoe doet.”

De belangrijkste factor blijkt People: de mensen met wie of voor wie je werkt. „Wij mensen zijn echt sociale dieren. We ontlenen heel veel geluk, en soms ook heel veel ongeluk, aan de interactie met anderen.” Deze drie elementen komen samen in hun bedrijfsfilosofie: samen, gave dingen doen, die ertoe doen.

Investeren in menselijk kapitaal

Op hun Brainport Human Campus in Helmond heeft Driessen Groep zes gebouwen ingericht rondom dit principe. Er zijn gezamenlijke ruimtes voor ontmoetingen, een eigen kinderopvang, stilteruimtes voor mensen met een religieuze achtergrond of autisme, en iedereen luncht dagelijks gratis samen.

Bijzonder is de ‘Bloeij-desk’, waar medewerkers anoniem terecht kunnen voor hulp bij privéproblemen. „Je kind staat op een wachtlijst voor psychische hulp? Dan kunnen we wachtlijstbemiddeling toepassen”, geeft Driessen als voorbeeld. „Je neemt niet alle problemen over, maar het is wel fijn om even naast mensen te kunnen gaan staan.” De medewerkers van de Bloeij-desk hebben een eigen budget om mensen bij te staan waar nodig.

Driessen Groep in Helmond Foto: eigen beeld

Meetbare resultaten

De aanpak levert concrete resultaten op. Het ziekteverzuim ligt aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde en het personeelsverloop is beduidend lager dan in de markt. De flexibele medewerkers geven hun werkgeluk een 8,7 - uitzonderlijk hoog voor deze sector. „Gelukkige mensen leiden tot gelukkige klanten”, vat Driessen samen. „En gelukkige klanten leiden tot meer omzet.”

Die filosofie delen ze ook met hun klanten - voornamelijk overheidsorganisaties, scholen en zorginstellingen, maar ook steeds meer bedrijven. Als ergens het verzuim stijgt of het verloop toeneemt, gaan ze erheen. „We monitoren best veel. Niet als waarheid, maar als signaaltjes dat er wat speelt.”

Brabantse wortels, landelijke ambitie

Hoewel het bedrijf door heel Nederland werkt - van Friesland tot Limburg - zijn de Brabantse wortels onmiskenbaar. „De focus op de relatie en dan op de prestatie, dat sluit wel heel erg aan bij de Brabantse cultuur”, erkent Driessen. Hij groeide op met het voorbeeld van Philips, dat voor zijn mensen complete voorzieningen organiseerde. Die traditie zet Driessen voort: 10 procent van de bedrijfswinst gaat naar een eigen foundation, De Driessen Foundation, die zich inzet om werkgeluk mogelijk te maken voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is.

Over vijf jaar hoopt Driessen meer dan duizend vaste medewerkers te hebben en via hun diensten misschien wel drie keer zoveel mensen te helpen bij het realiseren van werkgeluk. De Brainport Human Campus moet uitgroeien tot een bruisende plek waar overheid, onderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden. „Het is een beetje uit de hand gelopen”, herhaalt hij zijn openingszin. „Maar wel op de beste manier.”

