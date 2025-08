Nota bene aan het begin van de eerste lockdown begon Jan-Willem van der Schoot in zijn nieuwe functie als country manager bij Mastercard Nederland. Het werden direct maanden van uitersten: niet alleen moest hij direct 'op afstand' leiding gaan geven, het betaaltechnologiebedrijf kreeg bovendien te maken met een enorme vlucht aan contactloze betalingen. En Van der Schoot wist in te zetten op innovatie: hij vertelt in de podcast onder meer over het mogelijk maken van inchecken met een betaalpas in het ov.

Jan-Willem van der Schoot over leiderschap in coronatijd en het effect op 'zijn' Mastercard

Lees verder onder de advertentie

vorige

volgende

Lees verder onder de advertentie

Van der Schoot vertelt in de podcast - hierboven te beluisteren - onder meer over de leiderschapsuitdagingen van de afgelopen tijd, zoals het (online) communiceren met thuiswerkend personeel, de rol van een Amerikaans hoofdkantoor in coronatijd en het snel veranderende consumentengedrag. In de eerste lockdownperiode begonnen klanten massaal contactloos te betalen. ,,Als je naar de cijfers kijkt, dat waren echt bizarre stijgingen.'' Overigens, Van der Schoot verwacht een 'unieke decembermaand', waarin online betalingen waarschijnlijk tot recordhoogtes zullen stijgen.

Limiet contactloos betalen omhoog

Waar Mastercard in die eerste lockdownperiode onder meer snel op inzette, was het limiet van contactloos betalen. ,,Ik ben er wel trots op dat het ons toen is gelukt om binnen een paar dagen het limiet in Nederland van 25 euro naar 50 euro te brengen.'' Van der Schoot merkte ook dat de banken er voor openstonden om hieraan mee te werken. ,,Sinds de bankencrisis hebben zij geleerd dat ze onderdeel willen zijn van de oplossing," stelt hij.

Betaalinnovatie: inchecken met betaalpas in het ov

Daarnaast grijpt Mastercard het momentum ook aan voor betaalinnovaties. Van der Schoot vertelt bijvoorbeeld over het inchecken met een betaalpas in het ov mogelijk te maken. ,,In Nederland zijn we met vervoerders hierover al in gesprek en het ziet ernaar uit dat het er gaat komen. Bij een eerste busmaatschappij waarschijnlijk al heel snel.''