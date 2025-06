Lidl verdringt bakkerij van Robbert: ‘Dit is mijn leven, werk al als bakker sinds m’n 14e’

Het voelt als David die vecht tegen Goliath: de ‘grote’ supermarktketen Lidl verdrijft de ‘kleine’ lokale bakker Robbert Wolf (59) in Nijmegen. De toekomst voor hem en zijn 35 personeelsleden is onzeker. „We weten niet waar we aan toe zijn.”

Eigenlijk vindt hij het maar lastig zijn verhaal te doen. Liever zou hij de uitkomst van een rechtszaak afwachten. Maar bakker Robbert Wolf hoort de wildste geruchten rondgaan. De eigenaar van Robbert De Echte Bakker, met twee winkels in Nijmegen, een in Beuningen en een in Malden, wil duidelijkheid geven.

„Het liefst ben ik de hele dag bezig met mijn producten, met mijn klanten. Maar de situatie waarin ik nu zit, geeft zo veel stress en onzekerheid... Ja, het doet iets met me”, zegt de bakker vanuit zijn kantoortje tegen het AD.

Lidl wil verder uitbreiden

Het is die winkel waar elke dag al vroeg al het brood voor zijn zaken gebakken wordt. Een groot pand van zo’n 230 vierkante meter dat hij al vijftien jaar huurt en waar hij brood en banket bakt voor alle winkels en tal van klanten in de regio.

Tot zijn verdriet komt er een eind aan de huur hier. Supermarktketen Lidl is vorig jaar pandeigenaar geworden. Die wil nóg meer uitbreiden en het pand van de naastgelegen bakker bij de supermarkt betrekken. Het huurcontract van Wolf loopt 1 november af. Of hij elders door kan, is nu een groot vraagteken.

Ik kreeg vanuit Lidl van die beroepsopmerkingen dat ik het niet persoonlijk moest opvatten. Natuurlijk doe ik dat wel! Robbert Wolf

Achteraf, denkt Wolf, was het beter als hij twee jaar terug zelf had toegeslagen. In dat jaar kreeg hij de kans het pand te kopen van zijn toenmalige verhuurder die zei te willen stoppen. „We hadden net coronajaren achter de rug en zaten midden in de energiecrisis”, vertelt hij. „Bij een bank konden we niet aankloppen. Ik móést dus wel nee zeggen tegen de pandeigenaar. Ik had simpelweg het geld niet. Het kon niet.”

Bakker sinds tienerjaren

De Lidl naast hem was dat jaar ‘drie keer zo groot geworden’ na een grote verbouwing en naar zo’n 2000 vierkante meter uitgegroeid, zegt hij. „Als buren werkten we prettig samen. De koel- en vriesmotoren die eerst naast mijn pand stonden, hebben we op mijn dak geplaatst zodat ze daar konden bouwen. De Lidl kon zelfs m’n opslaghok overnemen. Anders kon hun verbouwing niet doorgaan, want dan zou dat hok midden in hun zaak staan.”

Daardoor had hij vertrouwen in de supermarktketen. Hij verbouwde zijn winkel. Wolf maakte zich geen zorgen toen hij hoorde dat de Lidl pandeigenaar werd. Kan hij mooi daarvan huren, dacht hij. Die gedachte veranderde 180 graden na een gesprek in april 2024. Lidl zegde de huur op. Als zijn huurcontract afloopt moet Wolf weg, kreeg hij te horen.

„Ik ben meteen naar een advocaat gegaan”, zegt Wolf. „Ik kreeg vanuit de Lidl van die beroepsopmerkingen dat ik het niet persoonlijk moest opvatten. Natuurlijk doe ik dat wel! Je treft me privé hiermee. M’n bakkerij is mijn leven, ik werk al in de bakkerij sinds ik 14 ben. Alles ging weer lekker. We waren helemaal op dreef. En dan hoor je dit.”

20.000 euro verhuiskosten van Lidl

Wolf liet het er niet bij zitten. Hij wijst er op dat een bakkerij, net als een slager, huurbescherming geniet volgens de wet in Nederland. Dat houdt in dat een verhuurder niet zomaar een contract mag opzeggen, omdat zulke huurders meer van een locatie afhankelijk zijn.

Ondanks allerlei gesprekken kwam hij er met de Lidl niet uit over een verhuisvergoeding. Hij zei niet weg te gaan. De supermarkt zei in augustus 2024 naar de rechter te gaan, vertelt Wolf. Een rechtszaak werd pas 31 december aangemeld. Ondanks een snel antwoord van Wolf en zijn advocaat, is een eerste hoorzitting pas op 23 september, volgens Wolf omdat de Lidl niet eerder zei te kunnen.

Waar vinden wij vandaag de dag een pand waar de hoeveelheid stroom en gas is te krijgen die nodig is? Robbert Wolf

Hij hoopt een pand op het industrieterrein te huren en daar verder te gaan. Alleen wil de Lidl ‘maar’ 20.000 euro verhuiskosten meegeven. „Veel te weinig om een bakkerij te verhuizen. Om je een beeld te geven: alleen al die koelmotoren naar het dak verplaatsen en aansluiten was zo’n 28.000 euro. En waar vinden wij vandaag de dag een pand waar de hoeveelheid stroom en gas is te krijgen die nodig is?”

Zorgen om personeel

Hij maakt zich zorgen over alle 35 personeelsleden. Kan de zaak niet elders verder, betekent dit het eind. Ook voor zijn andere winkels die brood geleverd krijgen vanuit de Symfoniestraat. „Ik vind het heel erg voor alle personeel. Ik kan hen gewoon nog geen duidelijkheid geven over de toekomst. Zelf weet ik het ook nog niet.”

Eigen foto | De Lidl met daarnaast de bakkerij.

De Lidl wil alleen in algemeenheden ingaan op de kwestie. „We kijken altijd naar de mogelijkheden om onze klanten zo optimaal mogelijk boodschappen te kunnen laten doen. Optimalisatie van onze winkels en/of uitbreiding is hierin essentieel. Zo ook in Nijmegen”, zegt een woordvoerder.

„Omdat de situatie nog in ontwikkeling is, kunnen wij hier op dit moment niet verder op ingaan.”