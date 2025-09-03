Meer regeldruk, minder flexibiliteit: retail luidt noodklok over nieuwe wet flexwerk

Negen brancheorganisaties slaan met een petitie aan de Tweede Kamer alarm over het wetsvoorstel ‘Meer zekerheid voor flexwerkers’. Ze vinden de nieuwe wet ‘onnodig ingewikkeld’ en vragen om aanpassing.

De brancheorganisaties steunen het uitgangspunt van de nieuwe wet: meer zekerheid voor mensen met een flexibel contract, maar volgens de negen initiatiefnemers pakt het in de praktijk verkeerd uit. Het beperkt de inzet van flexwerkers, maar het is de vraag of het de zekerheid voor werknemers en werkgevers vergroot en of het tot een wendbare arbeidsmarkt leidt. Dat signaleren INretail, Thuiswinkel.org, HISWA-RECRON, RND, CBL, VBW, AVN, KNS en Vakcentrum.

„Onze sectoren draaien op flexibiliteit, gastvrijheid en ondernemerschap. Dit complexe wetsvoorstel voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt kan en moet echt beter.”

Onnodig ingewikkeld

Het wetsvoorstel schrapt weliswaar enkele contractvormen, maar maakt werken volgens de brancheorganisaties niet eenvoudiger of beter werkbaar. Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) kwam eerder tot die conclusie. Vooral jongeren en studenten, die veel in de sectoren actief zijn, zouden worden geraakt. Onduidelijke regels en urengrenzen maken de toepassing lastig.

„Onder meer de ketenregeling moet soepeler”, zo lieten zij CDA, VVD en JA21 weten. Deze regeling bepaalt het aantal en de duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voordat een werknemer automatisch recht heeft op een vast contract. „We willen zekerheid voor werknemers, maar niet ten koste van werkbare regels. Dit wetsvoorstel maakt ondernemen onnodig ingewikkeld en zorgt voor fouten in de uitvoering.”

De stapeling van regels en administratie-eisen maakt het complex en de naleving moeilijk, vooral voor kleinere ondernemers

Volgens de ondertekenaars krijgen bedrijven die afhankelijk zijn van consumentengedrag, piekdrukte en seizoenswerk het zwaar. Voor detailhandel en recreatie is tijdelijk extra personeel bij feestdagen of goed weer normaal.

Vrijheid en wendbaarheid

De brancheorganisaties vrezen dat het voorstel vrijheid en flexibiliteit beperkt. „De nieuwe generatie vraagt in toenemende mate flexibiliteit. Voor deze groep is flexibiliteit dus geen probleem, maar juist een keuzevrijheid die niet ingeperkt moet worden.” Uit onderzoek van SEO blijkt dat ruim 75 procent van de oproepkrachten bewust geen vast contract wil.

Het voorstel leidt volgens de organisaties tot meer administratieve lasten en regeldruk. Ook het ATR wees hier eerder op. „De stapeling van regels en administratie-eisen maakt het complex en de naleving moeilijk, vooral voor kleinere ondernemers. Zonder correcte toepassing blijft er onzekerheid, ook voor werknemers, en dan schiet het zijn doel voorbij. Dat is niet slim en niet effectief.”

De ondertekenaars vragen de Tweede Kamer te investeren in een wendbare arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid te stimuleren, regeldruk te verminderen en de wet duidelijker en toepasbaar te maken. Flexibiliteit en keuzevrijheid moeten behouden blijven, aldus de brancheorganisaties.

