Al eerder besteedde actualiteitenprogramma Nieuwsuur aandacht aan Nina.care van de tweelingzussen Lyla en Jasmijn Kok. Hun platform voor kinderoppas en au pairs groeide hard maar bleek met de screening van medewerkers fouten te maken. De zussen gingen desondanks verder en zijn nu tevens actief in het buitenland. Ook daar loopt het echter allesbehalve soepel maakt een tweede reportage van Nieuwsuur duidelijk.

Meer problemen voor Nina.care, nu met au pairs in het buitenland: ‘Niet zeggen dat je komt werken’

In 2019 begint het avontuur van de twee zussen en na een optreden in het programma Dragons’ Den zit de vaart er pas echt in. Door heel Nederland worden au pairs en kinderoppassers geplaatst bij gezinnen met jonge kinderen. Ook de expansie naar het buitenland wordt gemaakt met plaatsingen in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Alleen blijkt het niet helemaal goed te gaan met de screening van au pairs en oppassers. Hierdoor krijgt Nina.care al 40 boetes opgelegd door het IND van in totaal bijna 100.000 euro. Daar blijft het echter niet bij. Recent onderzoek van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur onthult dat er ook met de plaatsing van au pairs in het buitenland het een en ander fout gaat.

Zo krijgen au pairs niet het juiste visum voor het Verenigd Koninkrijk en worden ze bovendien niet betaald volgens het minimumloon, zoals verplicht is. Kennelijk is Nina.care daarvan op de hoogte want nieuwe au pairs worden met een toeristenvisum naar Engeland gestuurd waarbij ze uitdrukkelijk wordt gezegd niet te vermelden dat ze als au pair gaan werken.

Gezinnen zijn zelf strafbaar

In plaats daarvan stelt Nina.care dat de au pairs als friend of the family komen om op de kinderen te passen en dat ze daar zakgeld voor krijgen. Die constructie blijkt verboden, zo is te zien in de reportage. Sterker nog, gezinnen die op deze manier een au pair in dienst hebben, zijn zelf strafbaar.

Nina.care blijft ondertussen volhouden dat ze niets verkeerd doen, zo blijkt uit de reportage. Sterker nog, ondanks de dreiging van het intrekken van de IND-vergunning wordt er nieuw investeringsgeld aangetrokken en vol ingezet op verdere groei in het buitenland.