Na jaren van juridisch gevecht met vakbonden: Picnic mag eigen cao blijven hanteren

Onlinesupermarkten als Picnic verschillen genoeg van gewone supermarkten om een eigen cao te mogen hanteren. Zij krijgen daarvoor opnieuw toestemming, aldus demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) maandagochtend.

Lees verder onder de advertentie

Picnic is al jaren in een juridisch gevecht verwikkeld met de vakbonden, die vinden dat het bedrijf zijn personeel net zoveel moet betalen als andere supermarkten. Die rechtszaken gaan over de jaren tot en met 2023. Voor de cao die in 2024 werd afgesloten, kreeg de bezorgdienst ook al dispensatie van het ministerie.

Geen oneerlijke concurrentie cao-stelsel

„Ons cao-stelsel gaat oneerlijke concurrentie tussen bedrijven tegen en biedt tegelijkertijd ook ruimte aan ondernemerschap en vernieuwende bedrijven”, zegt demissionair minister Paul. Ze doet wel een oproep aan de betrokken partijen. „De wereld verandert en bestellen en bezorgen wordt steeds normaler. Het zou goed zijn als zij weer aan tafel gaan en komen tot een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.”

Het Vakcentrum woest om dispensatie aan Picnic

Met het verlenen van dispensatie aan Picnic gaat de demissionair minister van sociale zaken en werkgelegenheid Marielle Paul (VVD) niet alleen in tegen het oordeel van de rechtbank en het hof, zij verzwakt daarmee ook het totale cao-stelsel. Althans, zo reageert Het Vakcentrum, de brancheorganisatie van (onder andere) zelfstandig supermarktondernemers.

Lees verder onder de advertentie

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het vestigingsklimaat en het mogelijk naar het buitenland trekken van innovatieve bedrijven. Ik krijg de indruk dat men daardoor wel erg voorzichtig is geworden. Patricia Hoogstraaten Het Vakcentrum

Een stap naar de rechter ligt voor het Vakcentrum dan ook voor de hand. „Een eerdere minister heeft ook al eens dispensatie verleend. Dat was op duidelijk onjuiste gronden. We hebben daarover een uitspraak van de rechter gevraagd. Die procedure loopt nog. We moeten kijken of we deze dispensatie daarbij kunnen voegen of dat dit een tweede rechtszaak tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt,” zo stelt Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten.

E-commerce heeft zijn eigen cao, winkels hebben de hunne. Het is belangrijk dat beide elkaar met rust laten Daan Hermes E-commerce Nederland

Vertrek innovatieve bedrijven

Het lijkt er volgens Hoogstraaten op dat men in Den Haag bang is voor ‘innovatieve’ bedrijven. „Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het vestigingsklimaat en het mogelijk naar het buitenland trekken van innovatieve bedrijven. Ik krijg de indruk dat men daardoor wel erg voorzichtig is geworden. Terwijl ik mij afvraag hoe reëel die bedreigingen zijn. Daarbij gaat men overigens ook voorbij aan de enorme inspanningen die geleverd worden door de supermarkten die wel de cao volgen.”

Lees ook: Michiel Muller over mogelijk vertrek Picnic uit Nederland: ‘Dit is geen dreigement, maar...’

Lees verder onder de advertentie

De vereniging E-Commerve Nederland is wel content. ‘Met dit besluit erkent het ministerie dat fysieke winkels en online ondernemingen fundamenteel verschillende bedrijfsmodellen hebben’. Daan Hermes, voorzitter van E-commerce Nederland: „E-commerce heeft zijn eigen cao, winkels hebben de hunne. Het is belangrijk dat beide elkaar met rust laten.”

Michiel Muller: ‘Oneerlijk speelveld’ „Het gaat hier over het oneerlijke speelveld dat nu al bestaat tussen online en supermarkten”, zei Picnic-topman Michiel Muller eind augustus in de podcast BusinessWise Weekly. „We hebben nu al 20 procent hogere loonkosten dan de supermarkten en de winkels. Het opleggen van de cao via de algemeen verbindend verklaring ervan zou betekenen dat we 40 procent hogere loonkosten hebben dan de supermarkt, onze directe concurrent. Dan kun je natuurlijk niet meer concurreren.”