Voor het zevende jaar op rij publiceert LinkedIn de lijst met de top 10 startups van Nederland. De lijst is opgesteld op basis van data rond de vraag naar talent, interesse in bedrijven en groei en zet tien jonge Nederlandse bedrijven in de schijnwerpers waar professionals carrière kunnen maken.

STËLZ en Insify in LinkedIn-top 10 van startups die scoren op carrièregroei

Voor de lijst is gekeken naar vier factoren: personeelsgroei, engagement, vacature-interesse en het aantrekken van toptalent. Dit jaar is 80 procent van de Nederlandse bedrijven nieuw op de lijst.

Carbon Equity is voor het tweede jaar op rij de nummer 1-startup en OpenUp, dat online psychologische ondersteuning biedt, staat er voor het derde jaar op. De bedrijven op deze lijst groeien snel en trekken de aandacht van investeerders en toptalent, terwijl ze werken aan innovatieve oplossingen. Van praktische AI-tools die werk versnellen, tot mentale gezondheid en tot consumentenmerken.



Vermogen om door te groeien en vaardigheden te ontwikkelen

23 procent van de Nederlandse professionals geeft aan dat leer- en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk zijn bij de keuze om op een baan te solliciteren. De mogelijkheid om nieuwe, gewilde vaardigheden te leren is zelfs de nummer 1-factor waarvan professionals zeggen dat het hen zou helpen in hun loopbaan.

De data waarop de lijst gebaseerd is, bevat onder andere het vermogen van werknemers om door te groeien en hun vaardigheden te ontwikkelen, wat voor werkzoekenden steeds belangrijker wordt.



Deze startups trekken niet alleen toptalent en investeerders, maar werken ook aan innovatieve oplossingen Sherida van IJsselmuide LinkedIn

Welke jonge bedrijven we in de gaten moeten houden

Sherida van IJsselmuide, redacteur bij LinkedIn Nieuws: „De lijst laat zien welke jonge bedrijven je de komende tijd in de gaten wil houden. Deze startups trekken niet alleen toptalent en investeerders, maar werken ook aan innovatieve oplossingen.’’

„Ze lopen voorop in hun sector. Of het nu gaat om het in de markt zetten van een nieuw type drankje, het gebruik van AI om recruitmenttaken te automatiseren of het opzetten van duurzame investeringsfondsen. Dit zijn de bedrijven waar je nu én in de toekomst wil werken - niet alleen omdat je er carrière kunt maken, maar ook vanwege hun impact.”

Dit is de LinkedIn-top 10 van startups

1 Carbon Equity - Investeringsfondsen in klimaattechnologie (Financiën en duurzaamheid) 2 STËLZ - hard seltzers, cocktails en ijsthee (Consumentenproducten en Dranken) 3 OpenUp - Online psychologische ondersteuning voor werknemers (Gezondheidszorg en E-health) 4 Workwize - Automatisering van leveren en beheren van IT-apparatuur voor (remote) teams (IT-operations en SaaS) 5 Insify - Online zakelijke verzekeringen voor zzp’ers en ondernemers (Insurtech en Financiën) 6 Carv - AI-automatisering van recruitmenttaken (HR Tech en AI) 7 NOWATCH - Healthtrackers voor stress, slaap en activiteit (Wearables en Gezondheidszorg) 8 Monday Merch - Full-service ontwerp en productie van merkmerchandise (Marketingservices en E-commerce) 9 Intelic - AI-software voor aansturing van onbemande defensievoertuigen (Defensietechnologie en AI) 10 Motopp - Opleiden van statushouders/nieuwkomers tot IT-professionals en job placement (Onderwijs & Arbeidsmarkt en IT-training

Personeelsgroei wordt gemeten als de procentuele toename van het aantal personeelsleden gedurende het tijdsbestek van de methodiek. Dit moet minstens 10 procent zijn.

Engagement is gebaseerd op het aantal weergaven van de bedrijfspagina op LinkedIn door niet-medewerkers en volgers, alsmede op het aantal niet-medewerkers dat medewerkers van de startup bekijkt of volgt.

Vacature-interesse houdt bij hoeveel mensen vacatures bij het bedrijf bekijken en hierop solliciteren. Zowel betaalde als niet-betaalde vacatures worden meegeteld.

Het aantrekken van toptalent meet hoeveel medewerkers de startup heeft aangetrokken van bedrijven op de wereldwijde LinkedIn Top Companies-lijsten, als percentage van het totale aantal medewerkers van de startup. De gegevens worden genormaliseerd voor alle startups die in aanmerking komen. Het tijdsbestek voor de methodiek liep van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025.



Om in aanmerking te komen, moeten bedrijven volledig zelfstandige, particuliere ondernemingen zijn, minstens 30 fulltime medewerkers hebben, maximaal 5 jaar oud zijn en gevestigd zijn in het land waar ze op de lijst staan.

Recruitmentbureaus, denktanks, durfkapitalisten, advocatenkantoren, management- en IT-consultancies, non-profits en filantropische organisaties, bedrijfsaccelerators en overheidsbedrijven zijn uitgesloten.

Startups die binnen de methodologieperiode 10 procent of meer van het personeelsbestand hebben ontslagen op basis van openbare aankondigingen of betrouwbare bronnen, komen ook niet in aanmerking.