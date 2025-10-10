Jad Berad (Please) waarschuwt ondernemers die werkgever worden: ‘Werkgeverschap is specialisme op zich’

Maar weinig ondernemers dromen van het werkgeverschap. En dat is terecht, volgens Jad Berad, commercieel directeur bij mkb HR-dienstverlener Please. „Je moet bijna doctoraal geschoold zijn in arbeidsrecht om werkgever te kunnen zijn.”

Je bent ondernemer en het gaat goed. Het wordt een succes. De telefoon staat roodgloeiend en de orders stromen binnen. Je groeit als een malle. Al snel volgt het moment dat je personeel moet gaan aannemen. Dan ben je er, zou je denken. Maar eigenlijk begint het dan pas. Want je bent dan niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En dat brengt veel uitdagingen met zich mee, zo ervaart ook Jad Berad van mkb HR-dienstverlener Please. „Regelgeving is daarbij de grote bottleneck. Contracten, cao’s regelen en verzuimproblematiek. Nederland staat echt hoog in de top tien van regeldruk. Europees gezien, maar misschien ook wel als we wereldwijd kijken”, vertelt Jad Berad in De Ondernemer Live.

Personeel aantrekken is lastig

„Je moet tegenwoordig bijna doctoraal geschoold zijn in arbeidsrecht en cao-kennis om werkgever te kunnen zijn”, vervolgt Jad. „Als ik even inzoom op de ondernemers die gebruikmaken van uitzendkrachten, daar verandert veel. In het verleden had je de ABU-cao of de NBBU-cao waarbij je ook nog eens een tiental elementen moest meenemen uit de cao waar de ondernemer onder valt. Nu wil de overheid het gat steeds kleiner maken tussen de vaste kracht en de inleenkracht. En moet je een gelijkwaardig salaris bieden. Dus het pakket onderaan de streep, inclusief pensioen, moet gelijkwaardig zijn.”

Dat maakt het voor ondernemers steeds lastiger om tijdelijk personeel aan te trekken. Maar een vaste kracht in dienst nemen, is veelal een nog grotere stap. Jad: „De gemiddelde ondernemer heeft heel veel moeite om mensen te werven. Er zijn niet voor niks flexbureaus die daar een handje bij helpen. Even los van de kosten die voor de gemiddelde mkb’er bijna niet te betalen zijn, hebben ze wel personeel nodig. Want anders gaat je zaak ook flink achteruit.”

Vervolgens word je nog onderworpen aan allerlei regelgeving en het inperken van de inleentijd, vertelt Jad. „Als inlener ben je ook nog eens verantwoordelijk voor een aantal zaken, mocht het niet goed gaan.” Daar weet de gemiddelde ondernemer eigenlijk niet heel veel van af, volgens Jad. „Je bent ondernemer geworden omdat je natuurlijk een stukje eigenwijsheid hebt of omdat je bepaalde passie hebt of denkt dat je het beter kan. Vervolgens word je werkgever, maar het werkgeverschap is echt een specialisme op zich.”

Ondernemer moet focussen op vakgebied

Het werkgeverschap gaat verder dan een contractje opmaken, handtekening eronder en aan de slag. Jad: „Dat is wat de ondernemer vaak denkt. Wij zeggen altijd: de ondernemer moet zich focussen op zijn vakgebied. Lees even horecaondernemer. Je hebt een passie voor horeca. Wij gaan je niet vertellen hoe je je zaak leidt. Maar verzamel om je heen een kleine cirkel met professionals, zoals je een accountant of boekhouder hebt voor de financiële zaken. Zoek ook een partner die je helpt met werkgeverschap.”

Doe je dat niet, dan kun je een groot risico lopen. „Kijk bijvoorbeeld naar verzuim. Als ondernemer denk je ‘het gebeurt mij niet dat iemand ziek wordt’, maar in één keer gebeurt het. En als je dan niet verzekerd bent, dan moet je - nog even los van het probleem dat ontstaat en de kosten die je moet maken - het salaris doorbetalen. Dan heb je ook nog eens te maken met de Wet verbetering poortwachter. Die wetgeving en reglementen moet je volgen. Doe je dat niet goed, dan ben je ook nog eens aansprakelijk.”

Jad vervolgt: „Daarnaast heb je nog een bedrijfsarts waarvan de kosten minimaal boven de 100 euro per uur liggen. Dus je moet alles regelen. Ben je wel verzekerd, dan denkt de gemiddelde ondernemer ‘ik zit safe’. Vervolgens lezen ze de kleine letters en dan staat er heel vaak dat er of 70 procent van de loonkosten gedekt zijn, of 100 procent. Maar niet de werkgeverslasten. En die blijven doorlopen.”

Kosten gaan voor de baten

Veel kleine ondernemers zullen moeite hebben met de investering in zo’n dienstverlening. Maar is dat wel verstandig? Jad: „Alles zelf doen lijkt altijd goedkoper. Maar op het moment dat je al je tijd kwijt bent aan administratie en het werkgeverschap als ondernemer, en die tijd niet steekt in je zaak waarvoor je uiteindelijk ondernemer bent geworden, dan ben je alleen maar aan het overleven en niet met je passie bezig. Dus die tijd moet je ook allemaal meetellen. Vervolgens je verzuimverzekering. Die zal voor een gemiddelde mkb’er veel hoger liggen dan voor ons als grote partij.”

„Verder draait werkgeverschap niet alleen maar om regelgeving, het draait ook om goed werkgeverschap. Wij zijn er om klanten daarin te ondersteunen. Ik denk nog steeds dat de gemiddelde ondernemer een goed werkgever wil zijn. Alleen dat hij daar niet altijd de tijd en kennis en kunde voor heeft. Het begint al bij aandacht geven, je oor te luisteren leggen bij je collega’s of medewerkers. Maar ook medewerkertevredenheidsonderzoeken elke keer toe passen en ook faciliteren. Werken ze met de juiste middelen? Werken ze met de juiste faciliteiten? En kan ik daar iets aan doen? Het kost vaak geld, maar het levert veel meer op.”

