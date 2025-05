Wordt oproepcontract afgeschaft? ‘Sommige werknemers willen juist nulurencontract’

Lees verder onder de advertentie

Ondernemers blijven een flexibele schil nodig hebben om onzekerheden op te vangen, is de mening van Erik Ziengs (ONL). „Denk daarbij aan sectoren als de evenementenindustrie en de horeca. Sommige werknemers willen juist werken op basis van een nulurencontract. Een werkgever kan dan in drukke periodes een beroep op hen doen.”

Minister Van Hijum (NSC) is bezig de arbeidsmarkt grondig te veranderen. Hij pakt het complexe dossier op waar zijn voorganger Karien van Gennip (CDA) mee moest stoppen door de val van Rutte IV. Nog voor het eind van het jaar wil hij een groot aantal wetsvoorstellen hierover naar de Tweede Kamer sturen.

Het kabinet wil dat mensen sneller een vaste baan krijgen. Het aantal werknemers met een onzeker arbeidscontract ligt in Nederland ver boven het Europese gemiddelde. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat 2,7 miljoen mensen in ons land een flexibel arbeidscontract hebben.

Nederland kent veel mensen met een onzeker arbeidscontract, meer dan het Europees gemiddelde Eddy van Hijum Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor NSC

Een van de zaken die Van Hijum wil uitbannen is dus het nulurencontract. In plaats van deze contractvorm komt er een zogenoemd ‘bandbreedtecontract’. „Daarin wordt er minimum- en een maximumaantal uren afgesproken, waarbij het verschil maximaal 130 procent is. Dit betekent dat bij een minimum van 10 uur het maximum 13 uur is”, aldus Van Hijum. „Oproepen die boven het maximum zitten mogen door de werknemer geweigerd worden. En als er structureel meer wordt gewerkt moet er een contract worden aangeboden met een hoger aantal uren.

Deze wijziging zorgt voor meer zekerheid en rust bij de werknemer over het inkomen en de uren waarop je wordt ingeroosterd. Het schept ruimte om plannen te maken voor de toekomst. Om misschien een huis te kopen of een gezin te stichten. Nederland kent ontzettend veel mensen met een onzeker arbeidscontract, veel meer dan het Europees gemiddelde.”

Uitbannen van draaideurconstructies bij nulurencontract

Het wetsvoorstel ‘Meer zekerheid flexwerkers’ staat ook stil bij uitzendkrachten. Deze krijgen in het voorstel recht op ten minste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Tevens komen er strengere regels om draaideurconstructies met tijdelijke contracten te voorkomen.

„Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat tijdelijke contracten alleen bedoeld zijn voor tijdelijk werk”, stelt Van Hijum. „Na een tijdelijk contract moeten werknemers sneller een vast dienstverband krijgen. In de huidige wet mag er na drie tijdelijke contracten zes maanden lang geen tijdelijk contract gegeven worden. Om draaideurconstructies tegen te gaan wordt deze termijn in de nieuwe wet vervangen door een termijn van 5 jaar. Ook mag er in de cao nog maar beperkt uitzonderingen op deze regel worden gemaakt.”

Minder re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar voor het mkb is nog niet in wetgeving omgezet Jacco Vonhof voorzitter van MKB-Nederland

Vast moet minder vast worden

Terwijl Ziengs van ONL kritiek heeft op het uitbannen van het nulurencontract vinden de werkgevers van VNO-NCW en MKB-Nederland dat vaste contracten best minder vast mogen worden. Er wordt in hun optiek nu alleen op de flexkant ingegrepen. „Ik maak mij er wel zorgen over dat de afspraken die werkgevers meer wendbaarheid moeten bieden, nog niet in wetgeving zijn omgezet”, signaleert Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. „De voor individuele werkgevers belangrijke afspraken die nog niet in wetgeving zijn omgezet, betreffen de crisisregeling personeelsbehoud en om minder re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar voor het mkb.”

Minister Van Hijum zegt niet doof te zijn voor deze wensen: „Voor het mkb wordt het makkelijker om na 1 jaar loondoorbetaling bij ziekte duidelijkheid te krijgen wat je in het tweede jaar aan verplichtingen op je moet nemen.”

