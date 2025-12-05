Horeca ziet geldzorgen toenemen: 6 procent vreest faillissement binnen een jaar

Terwijl steeds meer bedrijven minder problematische schulden hebben, kampt een toenemend aantal horecabedrijven juist met schulden. Een op de vijf horecaondernemingen heeft een schuldenlast die als problematisch wordt ervaren. Dit aandeel is groter dan een jaar geleden, toen het nog voor iets meer dan 14 procent gold.

Dat meldt statistiekbureau CBS vrijdag. Ook bedrijven die in de communicatie- en informatiesector werken, ervaren meer problematische schulden. Hun aandeel steeg van 3,6 naar 6,9 procent, rekent Nu.nl.

Bij de detailhandel en autohandel en -reparatie is het aandeel van de problematische schulden juist afgenomen. Onder bedrijven in de verhuur en handel van onroerend goed is het aandeel met een problematische schuldenlast het kleinst.

Schulden gestegen bij verhuurders en handelaren

Bijna een kwart van de bedrijven heeft nu minder schulden dan vorig jaar, terwijl zo’n 15 procent van de bedrijven meer schulden heeft. Bij de sectoren verhuur van onroerend goed en vervoer en opslag is dit laatste het geval. Zo zegt 44 procent van de verhuurders en handelaren van onroerend goed dat hun schulden zijn gestegen.

Bedrijven in de detailhandel en zakelijke dienstverlening hebben het minst vaak hogere schulden. Twee derde van de bedrijven heeft ongeveer evenveel schulden als vorig jaar.

Horeca maakt zich zorgen

Bijna de helft van de bedrijven vindt dat hun schulden op een goed niveau liggen en wil deze niet verkleinen. Bij bedrijven waar dit niet het geval is, wil 6 procent binnen een jaar de schulden op het gewenste niveau brengen. Bijna een op de vijf bedrijven zegt hier één tot vijf jaar voor nodig te hebben, en ruim 4 procent heeft meer dan vijf jaar nodig. 18 procent weet niet hoelang dit zal duren.

Horecabedrijven hebben het minst vaak een schuldenlast op een gewenst niveau. Ook in de detailhandel, vervoer en opslag, en cultuur, sport en recreatie geldt dit voor minder dan de helft van de bedrijven.

6 procent horeca denkt minder dan een jaar te hebben

Ongeveer 4 procent van alle bedrijven denkt in de huidige economische situatie nog minder dan een jaar te blijven bestaan. Bijna drie kwart verwacht langer dan een jaar te kunnen doorgaan, terwijl 22 procent niet weet hoelang ze het nog kunnen volhouden.

Horecabedrijven maken zich de meeste zorgen: 6 procent denkt minder dan een jaar te hebben en 35 procent weet niet hoelang ze kunnen blijven bestaan. Waarom het minder goed gaat met horecabedrijven, lees je in het onderstaande artikel.

