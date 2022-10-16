Aandacht van beleggers richt zich komende week op kwartaalcijfers

De aandacht van beleggers gaat komende week vooral uit naar de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Na een voorzichtig begin komt het cijferseizoen over het derde kwartaal nu echt op gang. Op het Beursplein komen grote namen als ASML, Just Eat Takeaway, Besi, RELX en AkzoNobel met cijfers. Ook buiten de landsgrenzen gaat het cijferseizoen verder, met onder meer de resultaten van Netflix en Tesla.

Op de Amsterdamse beurs wordt het bal deze week geopend door chat- en betalingsdienstverlener CM.com. Woensdag volgen AEX-fondsen ASML en Just Eat Takeaway. Voor ASML zijn het onzekere tijden, nu de Verenigde Staten strengere regels voor zakendoen met Chinese chipbedrijven hebben aangekondigd. Verder is het de vraag of de chipmachinemaker zelf aan de enorme vraag naar zijn machines heeft kunnen voldoen, aangezien ook ASML de afgelopen tijd moeite had om voldoende chips te krijgen van fabrikanten. Just Eat Takeaway merkt mogelijk dat mensen meer zelf gaan koken nu de prijzen voor vele zaken sterk stijgen en huishoudens wat meer op de uitgaven gaan letten.

De drukste dag op Beursplein 5 volgt dan nog. Donderdag komen namelijk zeven bedrijven met handelsberichten, waaronder verfbedrijf AkzoNobel, chipbedrijf Besi en informatieleverancier RELX.

Hermès

Van buiten Nederland komen luxemerken als Hermès en Gucci-moeder Kering met cijfers, maar ook bijvoorbeeld kunstmestproducent Yara International. De bedrijven die het meest in het oog springen zijn echter de Amerikaanse videostreamingdienst Netflix en producent van elektrische auto's Tesla.

Voor macro-economisch nieuws gaat de blik vooral naar China. Daar wordt momenteel het partijcongres van de Communistische Partij gehouden. Ook komen er cijfers naar buiten over de economische groei in het derde kwartaal, waarin er weer enkele coronalockdowns waren in het land.

Waarde pond

Ook gaat er weer aandacht uit naar de rente op Britse staatsleningen en de waarde van het pond. De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt probeerde dit weekend het vertrouwen van de financiële markten te voeden dat bestedingsplannen van de Britse regering gedekt zijn door inkomsten.

Afgelopen week kenden de beurzen de nodig ups en downs, maar was er vooral veel recessievrees. De AEX sloot vrijdag met een min van 0,4 procent, op 630,58 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 863,24 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. De Londense FTSE eindigde 0,3 procent hoger.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 1,3 procent lager, op 29.634,83 punten. De brede S&P 500 daalde 2,4 procent, tot 3583,07 punten, en techgraadmeter Nasdaq ging 3,1 procent omlaag tot 10.321,39 punten.