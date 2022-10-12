Aandacht voor Philips op Damrak na winstalarm

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar een winstalarm van Philips. Het zorgtechnologiebedrijf schrijft 1,3 miljard euro af op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneu-apparaten waarvan miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen. Philips verwacht dat een mogelijke schikking wegens de kwestie in de Verenigde Staten een forse hap uit de waarde van dochteronderneming Respironics zal nemen.

Lees verder onder de advertentie

Philips liet eerder al weten te onderhandelen met het Amerikaanse ministerie van Justitie over een schikking. Het concern meldde in zijn winstwaarschuwing ook last te houden van onderdelentekorten. Omdat knelpunten in de toeleveringsketen heviger waren dan eerder verwacht, zal de omzet in het derde kwartaal zo'n 5 procent lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst valt ook een stuk lager uit dan een jaar eerder. Op 24 oktober komt Philips met definitieve kwartaalcijfers.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de Amerikaanse producentenprijzen, die later op de dag naar buiten komen. Na sluiting van de Europese beurzen worden ook nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve vrijgegeven.

Azië

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Zuid-Korea, waar de rente opnieuw werd verhoogd om de inflatie in te dammen, won de Kospi 0,2 procent. De Japanse Nikkei sloot een fractie in de min.

Lees verder onder de advertentie

In de chipsector zal mogelijk worden gereageerd op nieuws over Intel. De grote Amerikaanse chipmaker, een belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML, gaat volgens persbureau Bloomberg duizenden banen schrappen. Bij de middelgrote bedrijven op het Damrak zal OCI mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg haalden de kunstmestproducent van hun kooplijst af.

Frankrijk

In Parijs staat LVMH in de belangstelling. De Franse producent van luxegoederen wist het afgelopen kwartaal flink te profiteren van Amerikaanse toeristen die in Europa dure spullen kochten. Doordat de euro onder het niveau van de dollar is gedaald, is het voor Amerikaanse toeristen voordeliger geworden om naar Europa op vakantie te gaan.

De euro was 0,9714 dollar waard, tegen 0,9733 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 89,21 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 94,35 dollar per vat.