AEX verder omlaag door recessievrees, Aegon grootste daler

De AEX-index op het Beursplein ging dinsdag verder omlaag. De vrees dat de renteverhogingen door centrale banken een economische recessie zullen veroorzaken houdt de markten in de greep. Verzekeraar Aegon was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen nadat branchegenoot Achmea had laten weten een extra voorziening te nemen vanwege de verdere toename van de levensverwachting in Nederland.

Beleggers verwerkten daarnaast uitlatingen van bankier Jamie Dimon. De topman van JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, verklaarde dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait, maar tegen het midden van 2023 waarschijnlijk in een recessie zal belanden. Europa zit volgens hem al in een recessie. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt daarnaast later op de dag met nieuwe ramingen voor de wereldeconomie.

De AEX op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager, op 639,21 punten. De MidKap daalde 0,6 procent, tot 855,18 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,5 procent. De Britse centrale bank kondigde aan meer obligaties op te kopen om paniek op de financiële markten in Londen te voorkomen.

Ebusco

Naast Aegon (min 3,3 procent) stond speciaalchemiebedrijf DSM in de staartgroep, met een min van 1,9 procent. Techinvesteerder Prosus voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1 procent. In de MidKap daalde PostNL 0,5 procent. Het post- en pakketbedrijf wil Herna Verhagen voor een nieuwe periode van vier jaar benoemen als topvrouw.

Bij de kleinere bedrijven werden de resultaten van elektrische-bussenbouwer Ebusco (plus 1,8 procent) en laadpalenuitbater Fastned (plus 4,4 procent) goed ontvangen. Lucas Bols klom 0,8 procent. De drankenfabrikant verkoopt de producent van alcoholische dranken Avandis, waarvan het samen met branchegenoot De Kuyper Royal Distillers eigenaar is, voor 25 miljoen euro aan bottelaar Refresco.

Pharming

Pharming won 1,1 procent. De biotechnoloog heeft het registratiedossier ingediend voor toelating tot de Europese markt voor zijn middel leniolisib. In augustus liet het bedrijf al weten dat het Europees Geneesmiddelenagentschap het middel, dat wordt toegepast bij de behandeling van patiënten met de zeldzame aandoening aan het immuunsysteem APDS, versneld zal beoordelen.

De euro was 0,9712 dollar waard, tegen 0,9691 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper, op 89,94 dollar, en Brentolie kostte 1,2 procent minder op 95,05 dollar per vat.