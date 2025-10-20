Tankstations moeten sinds 1 oktober bij elke tabaksaankoop de leeftijd van klanten controleren. De maatregel, door BOVAG bedoeld om agressie tegen personeel te verminderen, lijkt averechts te werken: vakbonden melden juist meer scheldpartijen en dreigementen. Hoe ondernemers balanceren intussen tussen naleving, veiligheid en personeelskrapte.

Agressie aan de pomp: tankstations worstelen met strengere tabaksregels en onveiligheid

De leeftijdscontrole is geen wettelijke verplichting, maar een afspraak binnen de sector zelf. BOVAG sloot zich met brancheorganisaties VEMOBIN, NOVE en Drive aan bij een gezamenlijke aanpak: álle klanten vragen om legitimatie, ongeacht hun leeftijd. Dat moest discussies aan de kassa voorkomen en het personeel beter beschermen. Klanten worden sinds augustus met kaartjes op de nieuwe werkwijze gewezen.

Regels zijn er om te beschermen, maar de druk op de vloer neemt alleen maar toe

In de praktijk blijkt dat de spanning juist toeneemt, zeggen de vakbonden. Medewerkers krijgen regelmatig boze reacties van klanten die het overbodig vinden om zich te legitimeren. Vooral jonge mannen reageren fel, maar ook vaste klanten van middelbare leeftijd kunnen uit hun slof schieten.

„De regels zijn er om te beschermen, maar de druk op de vloer neemt alleen maar toe”, zegt een Haagse franchisenemer over de problematiek. „We willen onze mensen veilig laten werken, maar dat lukt niet met één persoon achter de kassa.’

Signalen uit de Randstad

Volgens FNV-bestuurder Murat Sekercan heeft de bond inmiddels tientallen meldingen ontvangen van tankstation-eigenaren en -medewerkers die zich onveilig voelen of zijn uitgescholden. „Mensen zeggen letterlijk: anders heb je een probleem, ik wacht wel buiten. Dat soort dreigementen horen we steeds vaker”, zegt hij.

CNV ziet vooral signalen uit de Randstad. Beide vakbonden spreken van een bredere verharding richting personeel aan de balie en hopen dat de branche ingrijpt als de agressie aanhoudt.

Kabinet houdt vast aan 2032 als einddatum tabaksverkoop

BOVAG laat aan De Ondernemer weten op dit moment niet verder op de situatie te willen ingaan, behalve dat het gaat om een ‘overgangsfase’ en dat het ‘tijd nodig heeft’. De organisatie verwijst naar haar website, waar staat dat de maatregel per 1 oktober is ingevoerd ‘om medewerkers te beschermen tegen de toename van agressie en geweld, maar ook om na 2030 als verkoopkanaal geaccepteerd te blijven’.

Het kabinet houdt ondertussen vast aan 2032 als definitieve einddatum voor tabaksverkoop buiten speciaalzaken. Staatssecretaris Judith Tielen (VVD) ziet niets in een eerdere stop in 2028, zoals de Kamer wilde. Volgens haar zou dat juridische problemen opleveren, omdat ondernemers dan minder tijd krijgen om hun bedrijf aan te passen.

