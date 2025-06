Airbnb bezorgt hotelier slapeloze nachten

Hotels hebben in toenemende mate last van Airbnb, nu deze aanbieder ook buiten de Randstad groeit. Vooral bij grote evenementen neemt het aantal accommodaties fors toe en moeten hotels de prijzen laten zakken, schrijft het AD.

Lees verder onder de advertentie

,,We zien deze nieuwe trend duidelijk bij evenementen en festivals'', erkent Joris Prinssen van brancheclub Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Neem de Vierdaagse in Nijmegen. Normaal zijn er rond de vijftig aanbieders op Airbnb, tijdens de Vierdaagse waren dat er rond de vijfhonderd. Ook bij de Giro d'Italia en de Tourstart in Utrecht, horen wij dat het aanbod bij Airbnb stijgt. Door deze trend zullen hotels steeds vaker de kamerprijs moeten laten zakken'', zegt Prinssen.

Spanningsveld De brancheclub herkent de trend die recent wetenschappelijk onderzoek naar het spanningsveld tussen Airbnb en hotels aan het licht bracht. Amerikaanse economen zagen hoe in Texas hotels de prijzen vooral tijdens evenementen moesten laten zakken. Zeker omdat het internetplatform makkelijk kamers kan toevoegen, is de concurrentie met Airbnb veel zwaarder dan die met andere hotels.

Het onderzoek toonde daarmee aan dat de nieuwe deeleconomie niet alleen een aanvulling is op de bestaande markt, maar ook duidelijk marktaandeel afsnoept van de oude partijen. Normaliter variëren hotelprijzen afhankelijk van de vraag. De hoteliers zullen er onrustige nachten van hebben. De consument kan zich ondertussen nog lekker even omdraaien, want voor beide soorten bedden betaalt hij duidelijk minder, ontdekte de economen.

Lees verder onder de advertentie

Ook Airbnb constateert dat; Utrecht bijvoorbeeld kende tijdens de start van de Tour van vorige zomer een piek in de aangeboden accommodaties. Dat waren veelal Utrechters die voor de eerste keer hun huis op Airbnb zetten, zo zegt de aanbieder.

GroeiToeristen kiezen ondertussen ook steeds meer voor Airbnb buiten de Randstad, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het internetplatform. Groningen, Friesland, Zeeland en Zwolle kenden in de periode augustus 2015-juli 2016 allemaal groeicijfers van meer dan 120 procent, dankzij toeristen uit binnen- en buitenland. Eerder waren vooral de bekende grote steden populair, maar dat aandeel wordt nu steeds lager.

Het toerisme groeit inderdaad buiten de Randstad, ziet ook Koninklijke Horeca Nederland. Buitenlandse toeristen trekken dankzij goede marketing nu ook Amsterdam uit. Zij leren nieuwe mogelijkheden kennen. Maar ook de Nederlander herontdekt zijn eigen land, zegt Joris Prinssen. Dat kwam vorig jaar onder meer door de behoefte thuis te blijven vanwege het terrorisme, de vluchtelingencrisis, maar ook de mooie zomer.

Lees verder onder de advertentie

ConcurrentBrancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland ziet in de strijd om de stroom toeristen Airbnb niet als een uitbreiding van het aanbod, maar als een grote concurrent. ,,Dit is gewoon een multinational uit San Francisco waar miljarden in gepompt zijn. Met delen in de deeleconomie heeft dit niets te maken. Het is een nieuwe speler op de toeristenmarkt. Eentje bovendien die zich helemaal niets aantrekt van wetten en regels. Ze betalen in Nederland geen belastingen, trekken zich niets aan van vergunningen, voegen nauwelijks iets toe aan de werkgelegenheid en blijven buiten de regels voor hygiëne of brandveiligheid. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omzeilen ze. Totdat het een keer fout gaat, dan hebben de gast en aanbieder een groot probleem'', zegt Joris Prinssen.

Airbnb ziet zichzelf niet als bedreiging van de bestaande markt. Er is ruimte genoeg voor iedereen in deze branche, luidt de visie. Bovendien zijn particulieren die gasten ontvangen niet te vergelijken met de hotelindustrie. Airbnb zegt verder een nieuwe doelgroep aan te trekken van mensen die ook langer blijven, meer uitgeven en meer geneigd zijn terug te komen. Het platform biedt inmiddels 35.000 accommodaties in Nederland aan.

Lees ook: Zit er een vleugje Airbnb of Uber in je DNA? Hoe Airbnb Amsterdam ontwrichtMegakansen dankzij de deeleconomie