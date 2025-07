Oudere bestelbussen en vrachtwagens met emissieklasse vier of lager mogen vanaf 1 juli een groot aantal binnensteden niet meer in. De nieuwe regels worden gehandhaafd in steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Wie zonder toestemming toch een zero-emissiezone binnenrijdt, riskeert boetes van 120 euro voor bestelwagens en 310 euro voor vrachtwagens.

Met ingang van dit jaar hebben diverse gemeenten zogenoemde zero-emissiezones ingevoerd. Officieel mogen oudere bestelbusjes, maar ook bakwagens, opleggertrekkers en vrachtwagens van voor 2017 daar sinds 1 januari al niet meer rijden, maar de eerste zes maanden van dit jaar werd daar nog niet op gehandhaafd, schrijft het AD.

Per vandaag gaat dat dus wél gebeuren in de steden Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Dat betekent dus dat je in deze steden na het inrijden van een dergelijke zone een boete tegemoet kunt zien van 120 euro voor bestelbussen en 310 euro voor vrachtwagens. Hier komen nog administratiekosten bij. Elektrische vervoersmiddelen en bestelbussen op waterstof mogen de zones wel in.

Zo bereid jij je voor op strengere regels voor bestelauto’s

De regels worden de komende jaren steeds strenger, totdat er alleen maar elektrische voertuigen mogen rijden. De zones zijn onderdeel van een groter plan: het Klimaatakkoord. Daarmee willen overheden klimaatverandering tegengaan. Inmiddels hebben 17 gemeenten een zero-emissiezone ingevoerd en hebben 11 andere gemeenten en Schiphol het besluit tot invoering van een zero-emissiezone genomen of doen daar onderzoek naar.

Voor bestaande bestelbussen is toegang tot de zero-emissiezone afhankelijk van de emissieklasse. Hoe hoger de emissieklasse, hoe lager de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 en fijnstof. Als je een bestelauto hebt met emissieklasse 5 die vóór 1 januari 2025 op kenteken is gezet, mag je daar nog tot 1 januari 2027 mee de zero-emissiezones in rijden. Voor bestelauto’s die vallen onder emissieklasse 6 en ook vóór die datum zijn geregistreerd, loopt deze overgangsregeling tot 1 januari 2028.

Zero-emissiezones: de uitzonderingen

Er is daarnaast een mogelijkheid dat deze termijn voor emissieklasse 6 met een jaar wordt verlengd, waardoor je mogelijk tot 1 januari 2029 toegang houdt tot de zero-emissiezones. Voor vrijwel alle nieuwe bedrijfswagens die in 2025 op kenteken worden gezet, geldt echter dat ze volledig uitstootvrij moeten zijn om toegang te krijgen tot deze milieuzones.

Dat betekent dus dat ze elektrisch of op waterstof moeten rijden. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor voertuigen die hier (nog) niet aan voldoen. Bijvoorbeeld als je voertuig onder een uitzonderingscategorie valt of wanneer er sprake is van een overmachtssituatie.

Oldtimers zijn vrijgesteld van de zero-emissiezones. Dat betekent dat je met een busje van 40 jaar of ouder wél de zones in mag, ondanks dat ze veel schadelijke stoffen uitstoten. Investeren in zo’n oude bus heeft echter weinig zin, want de oldtimerregeling stopt vanaf 2028. Meer informatie over deze ontheffingen en de voorwaarden die daarbij gelden, vind je op de website van de RDW. Daar kun je ook nagaan of jouw voertuig in aanmerking komt en hoe je een aanvraag kunt indienen.

Meer weten? Kijk dan onderstaande video:

