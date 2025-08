Ajax omlaag op Beursplein na nederlaag tegen Napoli

De aandelenbeurs in Amsterdam is met verliezen geopend. Voetbalclub Ajax verloor aan waarde na de pijnlijke thuisnederlaag in het Champions League-duel met Napoli. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis zakte ook wat na de bekendmaking van een overname.

Ajax leed op het Beursplein een verlies van 3,7 procent na in eigen huis met 6-1 te hebben verloren van Napoli. Na de grootste Europese thuisnederlaag ooit voor de Amsterdammers wordt het moeilijker om te overwinteren in de lucratieve Champions League.

Arcadis begon de dag procent 1 procent lager. Het bedrijf telt 232 miljoen euro neer voor de overname van de Ierse DPS Group. Daarmee lijkt het bedrijf zich nadrukkelijker op de chipsector en de medische markt te richten. DPS staat klanten vooral bij met advies over hoogwaardige technologie en boekte tussen 2019 en 2021 een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 21 procent.

Slechte opening

De AEX-index verloor in de eerste minuten 0,3 procent, tot 667,24 punten. Chipbedrijf ASMI profiteerde van een koopadvies van analisten van Goldman Sachs en won 1,8 procent. Daarmee was het bedrijf de sterkste stijger binnen de hoofdgraadmeter. KPN stond onderaan met een verlies van 1,8 procent.

De MidKap opende 0,4 procent lager op 884,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,6 procent.

Europa

De Europese beurzen hadden de afgelopen dagen nog een positieve draai gemaakt na speculatie dat centrale banken minder rigoureus de rente zullen verhogen. September was juist een erg slechte maand door de vrees voor een recessie als gevolg van de renteverhogingen.

Olie- en gasbedrijf Shell zakte 0,2 procent in de aanloop naar een belangrijke bijeenkomst van de OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland. Die beslissen in Wenen over nieuwe productieafspraken en zijn naar verluidt van plan flink minder olie op te pompen om de prijs zo te stutten.

Energie

BP verloor 0,2 procent in Londen en in Parijs zakte TotalEnergies 0,4 procent. De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg een fractie, tot 86,59 dollar. Brentolie won 0,1 procent, tot 91,92 dollar per vat.

In Parijs verloor chipmaker STMicro 0,8 procent. De Europese Commissie gaat akkoord met een subsidie van 292 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe fabriek in Italië. Het geld komt uit het coronaherstelfonds.

Eurokoers

De euro was 0,9969 dollar waard, tegen 0,9976 dollar bij het slot van de beurshandel op dinsdag.