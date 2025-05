Onzekerheid over financiën bij zzp’ers die door wet schijnzelfstandigheid in loondienst willen

De Belastingdienst controleert dit jaar strenger op schijnzelfstandigheid. Hierdoor onderzoeken steeds meer freelancers wat de overstap naar loondienst betekent voor hun hypotheek. Daarbij speelt onder andere de vraag of het inkomen in loondienst voldoende is om de maandlasten te blijven dragen.

Sinds de Belastingdienst de wet tegen schijnzelfstandigheid handhaaft, gaan bedrijven anders om met de inzet van zzp’ers. Daarom kijken meer zzp’ers naar een baan in loondienst. Uit een interne peiling van financieel dienstverlener Van Bruggen onder ruim dertig aangesloten adviseurs, blijkt dat ongeveer de helft van hen verwacht dat sommige zzp’ers bij een overstap naar loondienst minder financiële ruimte ervaren. „In veel gevallen ligt het salaris in loondienst lager dan het winstinkomen als zelfstandige”, zegt Jan Thale Haandrikman, directeur bij Van Bruggen. „Dat heeft directe invloed op het netto besteedbaar inkomen én op de maximale hypotheek die iemand kan krijgen.”

Van 80.000 euro naar 55.000 euro

Een concreet praktijkvoorbeeld illustreert het effect van de overstap op de hypotheek. Zo ging een secretaresse met een zakelijk jaarinkomen van 80.000 euro als zzp’er onlangs in loondienst voor ‘slechts’ 55.000 euro. Hierdoor daalde haar maximale leencapaciteit met ongeveer 100.000 euro. Haandrikman: „Een daling van deze grootte kan voor veel woningzoekers het verschil betekenen tussen wel of niet kunnen kopen in de huidige woningmarkt.” Hij adviseert daarom de impact met een hypotheekadviseur te bespreken.

Een inkomensstijging van een zzp’er in de afgelopen jaren wordt door deze gemiddelde berekening minder snel meegenomen dan bij een medewerker in loondienst Jan Thale Haandrikman directeur bij Van Bruggen

Voor een medewerker in loondienst kijkt een geldverstrekker naar het huidige inkomen, terwijl bij een zzp’er het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar meestal het uitgangspunt is. „Een inkomensstijging van een zzp’er in de afgelopen jaren wordt door deze gemiddelde berekening minder snel meegenomen dan bij een medewerker in loondienst”, legt Haandrikman uit. Een ander belangrijk voordeel voor iemand in loondienst is dat die minder zwaar getroffen wordt door zware economische omstandigheden.

Overstappen naar loondienst door controle schijnzelfstandigheid

In de praktijk zien adviseurs in sommige uitzonderlijke gevallen zelfs dat zzp’ers na een overstap naar loondienst meer kunnen lenen dan in de periode dat zij zzp’er waren. Een belangrijk voordeel van loondienst is de grotere financiële stabiliteit. Veel zzp’ers zijn bijvoorbeeld niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, terwijl werknemers in loondienst automatisch sociale zekerheden opbouwen. Dit speelt mee bij de beoordeling door hypotheekverstrekkers.

Ondanks de aangekondigde strengere handhaving op schijnzelfstandigheid blijft het aantal hypotheekaanvragen van huishoudens met ten minste één zzp’er stabiel. Bij ongeveer één op de acht hypotheekaanvragen is een zzp’er betrokken, wat overeenkomt met de verhouding tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst in Nederland. Dit illustreert dat zzp’ers tegenwoordig vergelijkbare toegang hebben tot een hypotheek, hoewel de berekeningswijze verschilt.

