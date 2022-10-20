AkzoNobel en Besi dalen in licht lagere AEX na resultaten

AkzoNobel en Besi stonden donderdag in de staartgroep van de AEX-index op het Damrak, na publicatie van tegenvallende resultaten. Verfconcern AkzoNobel verkocht afgelopen kwartaal minder verf, maar dankzij prijsverhogingen nam de omzet toe. De fabrikant, die vorige maand al met een winstalarm kwam, boekte wel minder winst doordat de gestegen kosten voor grondstoffen, energie en transport niet volledig konden worden doorberekend aan klanten.

Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel verwacht daarnaast dat de "macro-economische turbulentie" nog tot ver in het volgende jaar zal aanhouden. Het bedrijf heeft daarom besloten om de doelstellingen voor 2023 op te schorten. Het aandeel daalde 2 procent.

Ook Besi (min 1,2 procent) moest het ontgelden. Het chipbedrijf had afgelopen kwartaal last van de dip in de vraag naar chips voor smartphones en zag de omzet met dik 21 procent dalen in het derde kwartaal. Besi had al gewaarschuwd voor een omzetdaling van 20 tot 30 procent. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een omzetdaling van 15 tot 25 procent vanwege de aanhoudende zwakke marktomstandigheden.

Recessie

De stemming op de aandelenmarkten was terughoudend. De zorgen over een mogelijke economische recessie keerden terug op de beursvloeren. Eerder deze week heerste er juist nog optimisme over de kwartaalresultaten van grote bedrijven, die ondanks de verslechterde economische vooruitzichten goed blijven presteren.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 642,78 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 871,94 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent. Parijs won 0,2 procent.

Sligro

Prosus sloot de rij in de AEX met een min van ruim 3 procent. De techinvesteerder bleef last houden van de koersdalingen in de Chinese techsector, waarin het via het Chinese Tencent een groot belang heeft. RELX ging aan kop met een plus van 1,2 procent. De dataleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar groeien en handhaafde zijn verwachtingen voor 2022.

Bij de kleinere bedrijven verloor Sligro 1,5 procent. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in het derde kwartaal flink stijgen. Ondanks de hoge inflatie en een mogelijke recessie ziet het bedrijf de komende maanden niet somber in. Wel merkt Sligro dat de horecaklanten meer druk ervaren door personeelstekorten en de hoge energierekening.

De euro was 0,9779 dollar waard, tegen 0,9787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 87,06 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 93,51 dollar per vat.