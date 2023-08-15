Alfen en TKH onderuit op Damrak na handelsupdates

Laadpalenmaker Alfen en technologiegroep TKH gingen dinsdag onderuit op de Amsterdamse beurs. Alfen, dat volgende week met resultaten komt, gaf alvast een omzetwaarschuwing voor het hele jaar vanwege de uitdagende marktomstandigheden. Het aandeel werd bijna 6 procent lager gezet. TKH zag de opbrengsten in de eerste jaarhelft minder sterk stijgen dan beleggers hadden gehoopt. Ook de verwachtingen voor het hele jaar vielen tegen en het aandeel kelderde bijna 9 procent.

Lees verder onder de advertentie

De algehele stemming op de Europese beurzen bleef terughoudend. Beleggers kijken vooral uit naar de Amerikaanse winkelverkopen over juli, die later op de dag bekend worden gemaakt. Dat cijfer geeft mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Ook het Amerikaanse doe-het-zelf-concern Home Depot komt met resultaten.

Ook houdt de Russische centrale bank dinsdag een noodvergadering. De bijeenkomst volgt op de forse waardedaling van de roebel. De munt is gezakt tot het laagste niveau sinds de Russische invasie van Oekraïne. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente al met 1 procentpunt tot 8,5 procent om de waarde van de roebel te stutten.

Renteverlaging China

In China kwam de centrale bank met een verrassende renteverlaging. De stap ging vooraf aan een reeks van tegenvallende macro-economische cijfers. Door de leenkosten te verlagen hopen de Chinese beleidsmakers de kwakkelende economie aan te jagen.

Lees verder onder de advertentie

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 767,61 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 895,18 punten door de zware koersverliezen van Alfen en TKH. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren een fractie. Londen zakte 0,3 procent.

Philips in de plus

Philips (plus 1,5 procent) zette de opmars voort en was opnieuw de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het aandeel won maandag al ruim 4 procent na het nieuws dat Exor een groot belang in het zorgtechnologieconcern heeft genomen. Exor is het Italiaanse investeringsbedrijf van de familie Agnelli, de oprichters van autofabriek Fiat, en maakt ook deel uit van de AEX. Dat aandeel daalde een fractie.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen tot 0,9 procent, na de stevige koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. Betaalbedrijf Adyen en verzekeraar Aegon waren de grootste dalers in de AEX, met minnen van 0,9 procent.

Lees verder onder de advertentie

Euro- en oliekoers

De euro was 1,0925 dollar waard, tegen 1,0920 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 82,70 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 86,43 dollar per vat.