Arbeidsmarkt van Morgen: digitalisering en arbeidsmarkt

Prominenten uit de overheid, politiek, wetenschap en het bedrijfsleven buigen zich vandaag in Delft over de inrichting van de arbeidsmarkt in Nederland. Hoe kan die beter? Welke veranderingen zijn nodig om klaar te zijn voor de toekomst? Met welke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden? Prof. dr. Bob de Wit schreef er een paper over.

Branchevereniging NBBU organiseert in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit een dag en dialoog over de Arbeidsmarkt van Morgen. Drie wetenschappers hebben een paper geschreven en houden presentaties die als uitgangspunt zullen dienen voor wat een levendige discussie moet worden. Het doel is samen tot een nieuwe inrichting van de arbeidsmarkt te komen.

Op de conferentie zet Bob de Wit, hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode, uiteen welke uitdagingen de toenemende digitalisering heeft voor de arbeidsmarkt. “Wat zal digitalisering precies brengen en welke concrete maatregelen moeten worden genomen? Het NBBU-congres biedt aan de impact van digitalisering te ontdekken om samen tot oplossingen te komen die een toekomst in de arbeidsmarkt kan garanderen.” Download hier de paper die De Wit erover schreef.

