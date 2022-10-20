Arbodiensten: ziekteverzuim weer toegenomen door griep en corona

Het ziekteverzuim in Nederland is in september weer toegenomen. Dat melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare op basis van cijfers over ongeveer 1 miljoen werknemers. De arbodiensten schrijven die stijging toe aan de opleving van de griep en corona. Om het verzuim tegen te gaan, roepen de diensten bedrijven op te kijken naar preventieve maatregelen.

Het verzuimpercentage lag in augustus nog op 4 procent, wat gebruikelijk is voor die tijd van het jaar in vergelijking met de situatie voor de coronacrisis. Is september steeg het verzuim naar 4,3 procent. Die stijgende lijn lijkt in oktober door te zetten. "In de eerste week van oktober kwam ongeveer een derde van de ziekmeldingen bij ons door griep en griepachtige klachten en circa een kwart door corona. Vooral het aantal verzuimgevallen door corona stijgt erg hard", zegt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed.

Op de werkvloer is de impact van het stijgende aantal ziektemeldingen te merken, zien de arbodiensten. Door een hoog verzuim door psychische klachten en de krapte op de arbeidsmarkt, zijn gezonde werknemers hard nodig. De arbodiensten geven daarom aan dat het "essentieel" is om personeel veilig en gezond aan het werk te houden.

Preventieve maatregelen kunnen daarbij helpen. Daarbij moet volgens de diensten belangrijk om per branche te kijken wat nodig is. "Zorg dat je alert blijft op het coronabeleid voor de werkvloer en neem zo nodig preventieve maatregelen. Ook de kans op besmetting met griep kun je verkleinen door de basisregels na te leven", geeft Van Wijngaarden aan. Ook aandacht voor collega’s die het werk oppakken van zieke collega’s is belangrijk, zodat de werkdruk onder gezonde collega’s binnen de perken blijft.